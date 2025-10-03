Actualité
Drôme : un nouveau lieu dédié aux créations immersives va ouvrir à Valence

  • par Loane Carpano

    • Un nouveau lieu permettant de créer des oeuvres immersives mêlant spectacle vivant et nouvelles technologie va ouvrir ses portes à Valence.

    Un nouveau lieu dédié aux créations immersives va ouvrir ses portes à Valence. Nommé Fab'LUX, le nouvel espace servira de studio pour créer des oeuvres immersives mêlant spectacle vivant, nouvelles technologies et autres disciplines artistiques.

    L'objectif : faire de ce lieu un laboratoire d'innovations en Auvergne-Rhône-Alpes, en proposant notamment, un accueil d'artistes en résidence, un accès aux outils et technologies pour les professionnels, une expérimentation de nouvelles formes de spectacle et un développement de compétences dans la création immersive.

    "Une étude préparatoire sera menée jusqu'en septembre 2026 pour expérimenter les technologies au service de projets artistiques, définir les besoins et observer la réception du public", précise Valence Agglo.

