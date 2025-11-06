La Métropole et la Ville de Lyon récompensées pour leur politique énergétique

Lyon franchit une nouvelle étape dans la transition écologique. La Métropole et la Ville viennent d’obtenir le niveau "Gold" de l’European Energy Award, la plus haute distinction européenne en matière d’énergie et de climat.

C’est une reconnaissance majeure pour les politiques environnementales lyonnaises qui ravis les équipes de la Métropole et de la Ville de Lyon en pleine campagne électorale. Quelques mois après avoir obtenu la 5e étoile du label national Climat-Air-Énergie décerné par l’ADEME, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon viennent d’être distinguées au niveau européen.

L’European Energy Award Gold récompense les collectivités les plus engagées dans la réduction des consommations d’énergie, la baisse des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables.

Avec 1,4 million d’habitants, la Métropole devient le territoire le plus peuplé d’Europe à obtenir cette distinction. La Ville de Lyon est, elle, la plus grande commune française labellisée Gold et la deuxième en Europe, derrière Leipzig.

La remise officielle aura lieu le 6 novembre en Suisse pour le label européen, puis le 18 novembre à Paris lors du Salon des Maires pour la labellisation nationale. Une double distinction qui confirme la place de Lyon parmi les capitales européennes de la transition écologique.