Huit artistes rock, funk, blues en concert gratuit au centre commercial Westfield la Part-Dieu samedi 2 juillet.

Samedi, le centre commercial Westfield La Part-Dieu fait sa fête de la musique, avec un peu de retard. Ambiance musicale et collaboration avec le Conservatoire de Lyon pour une journée aux univers rock, funk et blues. Au centre de la Part-Dieu une scène sera montée où vont s'enchaîner les artistes et les styles musicaux de 11h30 à 18h30.

En profitant des soldes, ou en se promenant dans le centre commercial, le public pourra voir se succéder 8 artistes, en solo ou en groupe, et de manière entièrement gratuite. Avec des artistes qui sont tous de la région, c'est également l'occasion de découvrir des talents locaux.

Le concert est organisé en partenariat avec "Le Labo" du Conservatoire de Lyon qui suit les artistes et les accompagnent dans leurs projets musicaux.

Le programme complet est disponible ici.