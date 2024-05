Le Village de l’action sociale de l’insertion et de l’emploi revient à Lyon pour une 2e édition, réunissant 45 acteurs de l'emploi.

Les mairies des 1er et 4e arrondissements de Lyon relancent leur Village de l’action sociale de l’insertion et de l’emploi (Vasie). Vendredi 24 mai, 45 acteurs de l'emploi installeront leurs stands sur l'esplanade du Gros Caillou de 15 à 19 heures. Les visiteurs pourront ainsi venir à leur rencontre, obtenir des conseils et trouver du travail pour les plus chanceux.

Rencontres, ateliers et offres d'emploi

L'évènement réunira tous les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'insertion et de la solidarité lyonnais. Parmi eux, seront notamment présents France Travail, la Mission locale et la Maison de la Métropole de Lyon. Plusieurs entreprises locales et centres sociaux se rendront également sur place. Cette rencontre est d'ailleurs élaborée en partenariat avec la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, la Commission d'insertion d'arrondissement et le Conseil local de l'action sociale.

Cet après-midi sera ainsi l'occasion d'obtenir des informations sur les possibilités de recrutement de la région lyonnaise. Les visiteurs pourront se renseigner sur les aides à l'emploi et les droits disponibles. Mais aussi sur les dispositifs d'accompagnement et les opportunités professionnelles dont ils peuvent profiter. Plusieurs jobs d'été seront également proposés, notamment dans la restauration, l'aide à la personne et la vente. En plus des moments d'échanges, les visiteurs bénéficieront d'ateliers pratiques, comme du coaching professionnel.

Lire aussi :