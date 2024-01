Le chômage repart à la hausse en Auvergne-Rhône-Alpes

Au troisième trimestre, l'activité économique poursuit sa croissance en Auvergne-Rhône-Alpes, mais à un rythme moins élevé.

L'emploi salarié en Auvergne-Rhône-Alpes maintien sa progression, supérieure à la moyenne nationale. L'Insee vient de publier son bulletin conjoncturel sur l'emploi au dernier trimestre de 2023. S'il confirme un léger ralentissement de la croissance de l'activité économique dans la région, il relève un rythme de croissance de l'emploi industriel et des services marchands "à nouveau bien orienté", même si le chômage augmente.

Le chômage en hausse

Ainsi le nombre d'heures rémunérées par les entreprises a augmenté de 0,4 % en septembre 2023 par rapport au même mois l'année précédente, contre + 1,5 % en juillet et en août. "Ce fléchissement s'observe également au niveau national", note l'Insee. Le secteur de la construction est la plus touché avec une diminution de l'activité économique de 2,3 % en septembre 2023 par rapport à septembre 2022.

Après une quasi-stabilité au deuxième trimestre 2023, l'emploi salarié est de nouveau orienté à la hausse au troisième trimestre. Il augmente ainsi de 0,3 % entre fin juin et fin septembre, "à un rythme légèrement plus élevé que celui du niveau national", précise l'Insee. Sur une année glissante, 25 900 emplois supplémentaires ont été créés par rapport à 2022, soit une progression de 0,8 % dans la région. C'est en Ardèche et en Savoie que la dynamique est la plus importante.

Dans le secteur marchand en particulier, les créations d'emplois redémarrent après un deuxième trimestre de quasi-stagnation. La progression atteint presque 5 600 emplois, soit une augmentation de 0,4 % par rapport au trimestre précédent. Une évolution comparable est observée à l'échelle nationale. C'est notamment l'hébergement-restauration qui tire vers le haut le secteur avec une progression de 1,7 %. Il contribue à hauteur de 47 % à la croissance de l'emploi dans le secteur tertiaire alors qu'il ne représente que 11 % des emplois.

A noter également que le taux de chômage repart à la hausse après plusieurs trimestres de décroissance. Il augmente ainsi de 0,2 points dans la région pour s'établir à 6,4 % de la population active. "Il n'avait plus progressé ainsi depuis début 2021", relève l'Insee. Les départements les plus touchés sont l'Ain, l'Ardèche et la Savoie. "Dans tous les départements, le taux de chômage est plus élevé qu'un an auparavant", conclut l'Insee.