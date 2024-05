Un évènement dédié aux chômeurs de longue durée à Lyon

La Ville de Lyon accueillera ce jeudi un évènement dédié à la lutte contre la privation d'emploi.

Le 16 mai, la Ville de Lyon va accueillir la 30e étape du "Tour de France du plein emploi solidaire", un évènement dédié aux acteurs de l'emploi et aux personnes touchées par une privation d'emploi de longue durée.

Tables rondes et débats

Un "village des initiatives" accueillera des stands pour apporter des solutions aux chômeurs de longue durée avec la présence d'entreprises de lutte contre la privation d'emploi.

Deux tables rondes seront par ailleurs organisées à 11 h et 14 h avec des témoignages et des débats sur l'emploi et notamment l'inclusion et les discriminations sur le marché du travail.

L'évènement se tiendra sur la place Général André dans le 8e arrondissement de Lyon et sera déplacé à l'espace citoyen de la mairie du dit arrondissement en cas de mauvais temps.