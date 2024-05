Rhône : quels sont les profils des communes qui ne respectent pas la loi SRU ? 

La start-up Terre de Données a dévoilé les différents profils des communes soumises à la loi SRU dans le Rhône.

La start-up Terre de Données a dévoilé ce mois-ci les différents profils des communes du Rhône soumises à la loi SRU. Premier constat, sur les 65 communes devant respectées le taux règlementaire de logements sociaux entre 2020 et 2022, seulement 21 communes le respecte, contre 43 communes déficitaires. Seule une commune est exemptée entre 2023 et 2025. En janvier dernier, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, avait par ailleurs retiré les compétences d’urbanisme de sept communes du Rhône, dont quatre dans la métropole de Lyon : Caluire-et-Cuire, Tassin, Saint-Genis-Laval, Mions, Chaponnay, Chazay d’Azergues et Saint-Symphorien d’Ozon

Les retraités majoritaires dans les communes déficitaires

Autre résultat sans appel, les 43 communes les plus déficitaires ou carencées en logements sociaux sont celles où les retraités sont les plus représentés à 97,7 %. Dans les 21 communes respectant la loi SRU, là aussi, les retraités sont majoritaires avec 71,4 %, 23,8 % sont sans activité professionnelle et 4,8 % sont employés. C’est donc aussi logiquement dans les communes déficitaires que l’on observe une majorité de logements appartenant au parc privé avec 81,6 %, contre 18,4 % de logements sociaux RPLS (Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux).

Concernant la segmentation du parc de résidences principales des communes respectant la loi SRU, 66,3 % font partis du parc privé, contre 33,7 % de logements sociaux RPLS. Et sur la segmentation du financement des logements sociaux des 21 communes respectant toujours la loi SRU, 95,7 % appartiennent à des logements sociaux financés hors PLI (Prêt locatif intermédiaire) et 4,3 % sont des logements sociaux par le PLI RPLS 2023.

