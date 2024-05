Auvergne-Rhône-Alpes : 98,5 millions d’euros pour former à l'emploi

La ville de Lyon va accueillir le Tour de France du plein emploi. (Photo by Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP)

Le Plan régional pour l’investissement dans les compétences (PRIC) doté par l’État d’un budget de 98,5 millions d’euros sera piloté depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la préfecture du Rhône annonce la mise en place d’un nouveau Plan régional pour l’investissement dans les compétences (PRIC). Doté d’un budget de 98,5 millions d’euros pour l’année 2024, il sera piloté par l’État en Auvergne-Rhône-Alpes.

Un plan en deux volets

La direction régionale de France Télétravail sera chargée de la mise en oeuvre de ce plan qui se divise en deux volets : 61,5 millions sont alloués pour la formation des demandeurs d’emploi prioritaires et 37 millions d’euros enfin pour les Préparations opérationnelles à l’emploi individuelles (POEI). Ce dispositif a vocation à "répondre au plus près des besoins des entreprises sur les territoires et de faciliter les embauches", précisent les services de l’État.

La préfecture du Rhône assure enfin que le précédent PRIC a permis de former 138 000 personnes "parmi les plus éloignées de l’emploi entre 2019 et 2023, dont 60 % ont retrouvé du travail."

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de demandeurs d'emplois a augmenté de 1,1 % en un an