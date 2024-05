Hubert Julien-Laferrière est soupçonné d'avoir été rémunéré par le Qatar en échange d'interventions en faveur du pays du golfe à l'Assemblée Nationale. Une demande de levée d'immunité a été déposée à l'encontre du député du Rhône.

C'est une affaire qui n'a pas fini de faire parler et qui pourrait coûter cher au député du Rhône, Hubert Julien-Laferrière. Ce dernier est soupçonné d'avoir été rémunéré à plusieurs reprises par un lobbyiste en contrepartie d'interventions à l'Assemblée nationale. Le Monde révèle ce jeudi que des échanges entre le député et le lobbyiste Jean-Pierre Duthion montrent qu'Hubert Julien-Laferrière aurait négocié d'importantes sommes d'argent, qu'il recevait en liquide, pour soutenir publiquement des puissances étrangères.

5 000 euros par mois en liquide, Benalla...

Selon le quotidien, Julien-Laferrière aurait notamment été rémunéré 5 000 euros par mois, pendant au moins un an, pour être le porte-parole du Qatar à l'Assemblée Nationale.

Le quotidien fait état de documents découverts par les policiers chargés de l'enquête policiers "laissant penser que le parlementaire est intervenu à de nombreuses occasions pour des intérêts étrangers, et qu’il aurait reçu en échange d’importantes sommes d’argent en liquide".

Notamment une liste de noms, de surnoms et d’initiales, associés à des sommes d’argent récupérées, écrit Le Monde, par le biais de l’ambassade du Qatar et le comité national des droits de l’homme du petit émirat : " la part des 2 mois fev et mars à Hub [Hubert Julien-Laferrière]", "5 pour JP [Jean-Pierre Duthion]", "2 pour Mbarki", "5 pour [William] Bourdon".

Il est aussi fait état d'un déjeuner, organisé en octobre 2022, dans le palace The Peninsula Paris, dans le 16e arrondissement, propriété du Qatar. Alexandre Benalla aurait été présent en fin de repas. L'ex-chargé de mission d’Emmanuel Macron à l’Elysée reconnaît, auprès du Monde, avoir "entendu parler par Duthion du fait qu’il donnait [à Hubert Julien-Laferrière] à manger régulièrement pour défendre un certain nombre de sujets, y compris contre le patron d’Interpol".

Un livre, commandé par le lobbyiste au parlementaire, devait même voir le jour, dans lequel Hubert Julien-Laferrière portaient des attaques contre les Emirats Arabes Unis, ennemi politique du Qatar. Un projet littéraire qui n'a finalement pas abouti, pour des raisons qui restent floues.

Une enquête "tentaculaire"

Dans cette affaire d'ingérence étrangère, l'enquête étant qualifiée de "tentaculaire" par une source proche du dossier au Monde, plusieurs personnes ont été mises en examens : l'ex-présentateur de BFM-TV Rachid M'Barki, le politologue Nabil Ennasri ou encore le lobbyiste Jean-Pierre Duthion.

Ce dernier est notamment mis en examen pour "corruption privée", "corruption d'agent public" et "trafic d'influence d'agent public". C'est précisément avec ce lobbyiste que le député du Rhône est soupçonné d'avoir entretenu une relation professionnelle pendant de nombreux mois.

Le député rhodanien n'a pas encore été entendu par les enquêteurs, mais cela pourrait être prochainement le cas. Toujours selon Le Monde, une demande de levée de son immunité parlementaire a été déposée par les magistrats. Cela devrait permettre à la justice d'entendre Julien-Laferrière dans ce dossier. La demande, reçue mercredi 22 mai par le ministère de la justice, serait en cours de traitement.

Si le député du Rhône conteste "avec la plus grande fermeté" toutes les accusations qui pèsent sur lui, la levée de son immunité parlementaire pourrait amener la justice à le mettre prochainement en examen.