Un avocat lyonnais au courant d'un projet d'évasion d'un des leaders de la DZ Mafia ?

Déjà incarcéré, l'avocat lyonnais Kamel Assaioui, a été placé en garde à vue, suspecté d'être au courant d'un projet d'évasion d'un des cadres de la DZ Mafia.

Déjà mis en examen et écroué pendant le mois de mars suite à plusieurs interpellations de membres ou de soutiens présumés de la DZ Mafia, l'avocat lyonnais Kamel Assaioui n'a pas fini de faire parler de lui. Celui qui exerce à Lissieu est accusé d'avoir ouvert une ligne téléphonique "frauduleusement enregistrée auprès de l’opérateur et de l’administration pénitentiaire comme étant celle d’un avocat", au bénéfice d'un des cadres de l'organisation, incarcéré dans un quartier de lutte contre la criminalité organisé (QLCO), rappelle le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, lors d’une conférence de presse.

Mis en œuvre par la loi du 13 juin 2025, ces quartiers visent à empêcher les têtes pensantes de réseaux criminels de communiquer avec l'extérieur, notamment par l'intermédiaire de téléphones portables. Une cabine téléphonique étant installée dans leurs cellules, les détenus peuvent uniquement contacter des personnes dont le numéro a été vérifié au préalable par l'administration pénitentiaire, comme un avocat.

Kamel Assaioui auditionné et placé en garde à vue pour un autre motif

C'est là que Kamel Assaioui entre en jeu, rapporte le Progrès. Par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone, défini comme le sien, le détenu a pu communiquer avec ses proches, et ainsi poursuivre ses activités criminelles à distance. Plus encore, nos confrères du Parisien révèlent que l'avocat lyonnais aurait été tenu au courant d'un projet d'évasion permis par cette même ligne téléphonique. Déjà incarcéré, Kamel Assaioui aurait été auditionné et placé en garde à vue pour "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime en bande organisée et d’un délit en bande organisée." Arrêtés le 9 mars, quatre autres suspects sont également poursuivis pour ce même motif.

Lire aussi :