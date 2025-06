Prisons de Lyon : “On attend de voir où ça va exploser”

Attaques de prison, intimidations et violences contre les surveillants pénitentiaires, surpopulation, cannabis, portables, drones, corruption... Le point à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, au 16 mai, 716 détenus dormaient par terre sur un matelas. Toujours à la même date, 8 105 personnes étaient détenues pour un total de 6 122 places. Soit une densité carcérale de 132 %.

Cédric Rochis est le secrétaire de l’union régionale de Lyon du syndicat pénitentiaire Ufap-Unsa Justice. Suite aux récentes attaques de masse sur les prisons françaises, il revient sur les conditions des surveillants et ce qui se passe réellement dans les cellules.

Lyon Capitale : Depuis le début du mois d’avril, les prisons françaises sont les cibles d’attaques et d’intimidations. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a fait état d’un total de soixante-cinq faits commis depuis le 13 avril dans une trentaine de départements, dont ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À Villefontaine, commune située au sud de Lyon, deux pavillons d’un lotissement connu pour être habité par des agents pénitentiaires (de la prison de Saint-Quentin-Fallavier) ont été attaqués au cocktail Molotov et à l’arme automatique. À Villefranche-sur-Saône et Corbas, des voitures de surveillants ont été incendiées. Est-ce inédit ?

Cédric Rochis : On a déjà eu des précédents d’une ampleur moindre. Les établissements et les agents pénitentiaires ont toujours subi des intimidations. Ce qui est inédit, c’est que ces attaques ont été coordonnées, commanditées et financées et qu’elles aient été exposées sur les réseaux sociaux. Il y a eu des instigateurs, des relais, des recruteurs et des exécutants. C’est donc le modus operandi qui est nouveau. L’ampleur des attaques aussi, avec des incendies de véhicules, des jets de cocktails Molotov, des mitraillages à la kalachnikov.

Après ces attaques, quel sentiment règne chez les gardiens de prison ?

Beaucoup de colère. Depuis des années, on explique qu’on a besoin de sécuriser l’extérieur de nos prisons, nos parkings. On avait déjà eu des épisodes de feux de véhicules il y a quelques années. À l’époque, la seule réponse qu’on avait eue c’était : “Pendant que c’est chaud, vous pouvez rentrer vos véhicules dans l’enceinte des prisons.” La réponse est restée la même aujourd’hui alors que la situation a complètement dégénéré. À Moulins-Yzeure, je vous assure qu’il est plus difficile de rentrer sur le site de production de Bosch que dans le domaine pénitentiaire de la prison.

La peur fait-elle partie du quotidien des agents pénitentiaires ?

Ce n’est pas nouveau. Cela fait vingt-cinq ans que je suis dans le pénitentiaire, cela fait vingt-cinq ans qu’on m’insulte et qu’on me menace de mort. Il y a une forme de fatalisme et de résilience. La peur est montée d’un cran suite aux attaques.

Selon les premiers éléments de l’enquête, derrière DDPF, pour défense des droits des prisonniers français, qui a signé les attaques, planerait en réalité l’ombre du crime organisé et, plus précisément, des narcotrafiquants de la DZ Mafia, une pieuvre qui s’étend de Marseille partout en France.

C’est quelque chose qu’on sent monter dans nos établissements depuis quelque temps. De nombreux membres de la DZ Mafia, ou du gang rival Yoda, ont été incarcérés. On en compte plusieurs dizaines dans les établissements pénitentiaires de Lyon et, plus globalement, d’Auvergne-Rhône-Alpes. En fonction de leur profil et de leur importance au sein de l’organisation criminelle, ils remplissent les quartiers d’isolement ou, pour les membres un peu plus bas dans l’échelle, la détention courante. Ce sont des profils risqués.

Le centre de semi-liberté de Lyon, dans le quartier Jean-Macé (Lyon 7e) @Antoine Merlet