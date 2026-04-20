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Grand parc Miribel-Jonage © Tim Douet

Grand-Parc de Miribel-Jonage : un véhicule repêché, une grue mobilisée

  • par Romain Balme

    • Un véhicule immergé dans les eaux du Grand-Parc de Miribel-Jonage a fait l'objet d'une opération importante de repêchage. La voiture aurait été volontairement plongée dans l'eau.

    C'est une situation que l'on peut qualifier d'inhabituelle qui s'est déroulée ce dimanche après-midi au Grand-Parc de Miribel-Jonage. En cause, un véhicule immergé, sans personne à bord, avait été signalé au niveau du gué du Morlet par Eau du Grand Lyon, qui avait observé une nappe d'hydrocarbures rapporte la préfecture au Progrès. Aux alentours de 17 heures, un important dispositif comprenant une grue a été déployé par la Ville de Vaulx-en-Velin pour tenter de repêcher la voiture, avec succès. Selon les premiers éléments, la voiture aurait été volontairement plongée dans l'eau.

    Un technicien de l'agence régionale de santé (ARS) s'est rapproché d'Eau du Grand Lyon afin de réaliser de potentielles mesures complémentaires, le risque de pollution par ces hydrocarbures étant tout de même faible.

    A noter que ces opérations se sont déroulées en lien avec le Service interministériel de défense et de protection civiles de la préfecture. La police était également présente sur place ce dimanche.

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