Décines : un suspect interpellé après une agression au couteau en pleine rue

Un homme a été arrêté samedi soir à Décines-Charpieu après avoir tenté de s’en prendre à un autre individu avec un couteau.

Une intervention rapide de la police a permis d’éviter un drame samedi 18 avril en début de soirée à Décines-Charpieu. Selon nos confrères du Progrès, vers 19 heures, avenue Jean-Jaurès, des passants ont alerté des équipages après avoir aperçu un homme armé d’un couteau cherchant à s’en prendre à une autre personne.

Le suspect, vêtu de noir, a été maîtrisé et placé en garde à vue. Lors de son interpellation, les policiers ont découvert qu’il détenait également une petite quantité de cannabis. La victime n’avait pas déposé plainte au lendemain des faits.