Un automne de rugby dans la Métropole de Lyon pour la Coupe du monde

À partir du mois de septembre, pendant deux mois la Métropole de Lyon va vibrer au rythme de la Coupe du monde de rugby, au Groupama Stadium, à Gerland, place Bellecour, mais aussi dans les écoles et les quartiers de l’agglomération.

À environ six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby en France, le compte à rebours est lancé à Lyon pour préparer l’accueil des All Blacks, qui s’installeront à Gerland, mais aussi des délégations étrangères et du XV de France qui disputeront des matchs au Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais. Le stade installé à Décines recevra cinq rencontres de choix, dont deux matchs de la Nouvelle-Zélande et un de la France.

Tous les billets mis en vente pour ces affiches ont d’ailleurs été écoulés, en majorité auprès de Français, qui représentent 57% des acheteurs. Quelques billets pourraient être remis sur le marché par la Fédération internationale d’ici la coupe du monde, mais ce devrait être anecdotique précise Martine Nemecek, la directrice adjointe de France Rugby.

"Notre responsabilité en tant que collectivité locale est [...] De permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens de rentrer dans les enceintes sportives" Florestan Groult, vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux sports

4 000 billets achetés par la Métropole

En tant que territoires hôtes, la Ville de Lyon et la Métropole disposent toutefois d’un petit nombre de billets pour permettre à des scolaires d’assister à des matchs, mais aussi à des publics plus précaires. Au total, la Métropole de Lyon détient 4 000 billets, achetés pour environ 150 000 euros, dont 2 800 qui seront distribués via une billetterie sociale au sien des MJC, des centres sociaux, des services d’insertion ou encore des structures aidants les seniors. "Notre responsabilité en tant que collectivité locale est de faciliter l’encrage de cet événement dans le territoire. De permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens de rentrer dans les enceintes sportives, de pouvoir aller voir ce spectacle et vivre ce moment", insiste Florestan Groult, le vice-président de la Métropole de Lyon délégué aux sports.

En plus du camp de base de la Nouvelle-Zélande qui sera installé au stade de Gerland, dans les équipements du Lou Rugby, pendant toute la durée des phases de poule à Lyon les équipes "visiteuses" pourront s’entraîner sur les terrains de Rillieux-la-Pape et Chassieu. Les communes de Décines, Collonges-au-Mont-d’Or, Meyzieu, Givors et Vénissieux ont également manifesté leur intérêt pour accueillir des animations scolaires, des retransmissions de matchs et des tournois de rugby en marge de la compétition. Un grand tournoi des quartiers de "Touch rugby" sera notamment organisé pour permettre aux enfants de 8 à 13 ans de pratiquer le rugby, mais sans plaquage.

"Village rugby" à Bellecour, fan zone à Gerland

Comme nous l’annoncions dès la semaine dernière dans Lyon Capitale, la Coupe du monde de rugby verra aussi l’installation d’un "Village rugby" sur la place Bellecour, pendant toute la durée de la compétition à Lyon, soit du 23 septembre au 8 octobre. "Il accueillera un terrain rugby qui permettra de recevoir des clubs, des associations et d’initier les jeunes au rugby", précise Julie Nublat-Faure, l’adjointe au maire de Lyon déléguée aux sports.

"On aura bien deux sites à Lyon, avec un village rugby place Bellecour du 23 septembre au 8 octobre" Julie Nublat-Faure, l’adjointe au maire de Lyon déléguée aux sports

Un dispositif financé par la municipalité grâce à un budget de 500 000 euros débloqué pour l’organisation de la Coup du monde de rugby à Lyon, qui permettra aussi dé créer une fan zone couverte à Gerland. Capable de recevoir jusqu’à 7 000 personnes, celle-ci sera ouverte dans le Palais des sports pour retransmettre les demi-finales et la finale, gratuitement, mais sur réservation. Le site pourrait également permettre de diffuser les quarts de finale précise Florestan Groult, mais la chose n’est pas encore ficelée.

Au niveau des recettes liées à l’accueil de la Coupe du monde, la Métropole de Lyon doit toucher un "héritage" de France 2023. Réservées aux territoires hôtes, ces subventions doivent permettre de développer la pratique du rugby au niveau local. À ce stade la collectivité a déjà touché 250 000 euros et elle devrait bénéficier du versement d’un deuxième héritage après la compétition.