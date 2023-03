Emmanuelle Darmon nommée sous-préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Emmanuelle Darmon a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La préfecture de la région continue de se féminiser. Emmanuelle Darmon a été nommée sous-préfète, directrice de cabinet de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Stéphanoise d'origine elle prend ses fonctions en mars 2023. La nouvelle directrice de cabinet a déjà assumé divers postes au sein de l'Etat.

Âgée de 45 ans, elle est diplômée d'une maîtrise en droit publique et d'un master 2 en contrôle, comptabilité et audit. Précédemment, elle exerçait en tant que sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, sous-préfète de Sète-bassin de Thau. Elle a aussi été chargée de mission au sein de la cellule interministérielle de crise dédiée au Covid-19, à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.