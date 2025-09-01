Actualité
Un adolescent tué au couteau à Caluire-et-Cuire

  • par Loane Carpano

    • Un adolescent de seize ans est mort après avoir été agressé au couteau dans la nuit du 31 août au 1er septembre à Caluire-et-Cuire.

    Un adolescent a perdu la vie après une agression au couteau survenue dans la nuit du dimanche 31 août au lundi 1er septembre à Caluire-et-Cuire. Selon BFM Lyon, la victime âgée de seize ans se trouvait avenue Alexander Fleming lors des faits. Un homme l'aurait alors approché lui et son groupe d'amis, avant de les menacer avec un couteau.

    Si les trois amis ont pris la fuite, l'un d'eux a reçu un coup de couteau. Malgré sa prise en charge à l'hôpital, l'adolescent a succombé à ses blessures.

