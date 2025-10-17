Actualité
inondations
Photo d’illustration d’inondations. ©SYLVAIN THOMAS / AFP

Un an après les inondations d’octobre 2024, l’État reste mobilisé dans la Loire

  • par La Rédaction

    • Près de 6,3 millions d’euros d’aides, de nouveaux travaux de prévention et un accompagnement renforcé des sinistrés marquent la reconstruction un an après les crues historiques dans la Loire.

    Le 17 octobre 2024, la Loire faisait face à des inondations d’une intensité exceptionnelle, frappant durement le Pilat, le Gier et les bords du fleuve Loire. Un an après cet épisode cévenol, l’État dresse le bilan d’une mobilisation toujours active aux côtés des collectivités, agriculteurs et habitants touchés.

    A lire aussi : Loire : fin des restrictions d’eau, le département reste en vigilance

    Une enveloppe exceptionnelle de 6,3 millions d’euros a été attribuée au département via la Dotation de solidarité pour événements climatiques, afin de financer les travaux de remise en état dans 52 communes sinistrées. Les indemnisations agricoles se poursuivent également : plus de 81 000 euros ont déjà été versés à 41 exploitations explique la préfecture de la Loire.

    Un avenant de 5,66 millions d’euros au Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Gier doit également permettre de poursuivre les aménagements et d’acquérir certains biens sinistrés. Enfin, dans le Pilat, un dispositif expérimental de diagnostics de vulnérabilité sera bientôt lancé pour aider les habitants à se protéger.

    à lire également
    Exposition : Les zombis débarquent au musée des Confluences

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition : Les zombis débarquent au musée des Confluences 15:55
    inondations
    Un an après les inondations d’octobre 2024, l’État reste mobilisé dans la Loire 15:16
    Rachida Dati en visite au TNP de Villeurbanne, la CGT en embuscade 15:08
    Apicil nomme Anne-Sophie Peter à la direction des Affaires Publiques 14:40
    voiture police faits-divers
    Lyon : un livreur de drogue arrêté après avoir téléphoné au volant 14:04
    d'heure en heure
    Paking gare routière de Gerland
    Lyon : la gare routière de Perrache délocalisée au Parc des sports de Gerland dès janvier 13:20
    Rhône : une culture de cannabis découverte par hasard par les gendarmes 12:55
    Cédric Andrieux, directeur du Ballet de l’Opéra de Lyon : “Je suis vigilant à la pluralité des discours que l’on propose sur scène” 12:18
    bruno bernard
    "Un recul historique" : à Lyon, Bernard fulmine alors que Sarselli propose de rouvrir les voies bus aux voitures 11:44
    ZTL supprimée, voies bus ouvertes aux voitures... Les annonces "chocs" de Sarselli pour la métropole de Lyon 11:11
    Les sirops Teisseire annoncent la fermeture du site de production isérois 10:40
    Ain : un village des marques à Valserhône pour 2027 10:14
    Brice Hortefeux
    Les élus écologistes d'Auvergne Rhône-Alpes demandent la démission de Brice Hortefeux 09:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut