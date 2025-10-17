Un an après les inondations d’octobre 2024, l’État reste mobilisé dans la Loire

Près de 6,3 millions d’euros d’aides, de nouveaux travaux de prévention et un accompagnement renforcé des sinistrés marquent la reconstruction un an après les crues historiques dans la Loire.

Le 17 octobre 2024, la Loire faisait face à des inondations d’une intensité exceptionnelle, frappant durement le Pilat, le Gier et les bords du fleuve Loire. Un an après cet épisode cévenol, l’État dresse le bilan d’une mobilisation toujours active aux côtés des collectivités, agriculteurs et habitants touchés.

Une enveloppe exceptionnelle de 6,3 millions d’euros a été attribuée au département via la Dotation de solidarité pour événements climatiques, afin de financer les travaux de remise en état dans 52 communes sinistrées. Les indemnisations agricoles se poursuivent également : plus de 81 000 euros ont déjà été versés à 41 exploitations explique la préfecture de la Loire.

Un avenant de 5,66 millions d’euros au Programme d’Actions de Prévention des Inondations du Gier doit également permettre de poursuivre les aménagements et d’acquérir certains biens sinistrés. Enfin, dans le Pilat, un dispositif expérimental de diagnostics de vulnérabilité sera bientôt lancé pour aider les habitants à se protéger.