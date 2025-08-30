Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Ain : un piéton tué, le chauffard présenté au Procureur

  • par Louise Ginies

    • Après avoir mortellement renversé un piéton à Bourg-en-Bresse ce jeudi, le chauffard doit être présenté au procureur de la République ce samedi après-midi.

    Un décès tragique. Ce jeudi 28 août, un piéton âgé d'une trentaine d'années était mortellement renversé à Bourg-en-Bresse, à quelques mètres seulement de son lieu de travail. Percuté de plein fouet, le jeune homme originaire de Bourg-en-Bresse était décédée peu de temps après la collision, des suites de ses blessures.

    Selon les informations du Progrès, le chauffard a été interpelé chez lui quelques heures après le drame. Il avait été identifié par la police grâce aux caméras de surveillance de la ville. Placé en garde à vue au commissariat de Bourg-en-Bresse ce jeudi, il a été présenté au procureur de la République ce samedi après-midi.

    Les circonstances de l'accident restent encore à éclaircir.

    à lire également
    UTMB
    Trail : une Lyonnaise 2e de l'UTMB

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    UTMB
    Trail : une Lyonnaise 2e de l'UTMB 17:16
    PAF Police aux frontières
    Ain : un piéton tué, le chauffard présenté au Procureur 16:42
    gendarme
    Escroquerie au "faux banquier" : la gendarmerie du Rhône alerte 15:53
    Le ministre des Armées en déplacement dans la Drôme ce lundi 14:48
    Après quatre mois de travaux, ce parking du centre-ville rouvre ses portes 14:01
    d'heure en heure
    Colombier-Saugnieu : un camion victime d'une tentative de braquage par un groupe de motards 13:12
    Journée rouge dans le Rhône : quels sont les axes de circulation à éviter ? 12:25
    "Bloquons tout" : un collectif lyonnais appelle à la mobilisation le 10 septembre 11:34
    Police voitures Lyon
    Au Nord de Lyon, il force un péage avant de se faire arrêter par la police 10:47
    Villeurbanne : une enquête ouverte après une rixe au couteau en pleine rue 10:04
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air moyenne à Lyon ce samedi 09:21
    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Un temps sec et dégagé : la météo ce samedi à Lyon 08:57
    A 18 ans, le Lyonnais Paul Seixas remporte le Tour de l'Avenir 29/08/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut