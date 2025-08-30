Ain : un piéton tué, le chauffard présenté au Procureur

Après avoir mortellement renversé un piéton à Bourg-en-Bresse ce jeudi, le chauffard doit être présenté au procureur de la République ce samedi après-midi.

Un décès tragique. Ce jeudi 28 août, un piéton âgé d'une trentaine d'années était mortellement renversé à Bourg-en-Bresse, à quelques mètres seulement de son lieu de travail. Percuté de plein fouet, le jeune homme originaire de Bourg-en-Bresse était décédée peu de temps après la collision, des suites de ses blessures.

Selon les informations du Progrès, le chauffard a été interpelé chez lui quelques heures après le drame. Il avait été identifié par la police grâce aux caméras de surveillance de la ville. Placé en garde à vue au commissariat de Bourg-en-Bresse ce jeudi, il a été présenté au procureur de la République ce samedi après-midi.

Les circonstances de l'accident restent encore à éclaircir.