La marque de luminaires lyonnais Jieldé organisera une grande braderie d'usine les 12 et 13 septembre prochains au sein de son usine de Saint-Priest.

Alerte bon plan. Connue pour ses lampes design, la marque lyonnaise Jieldé organisera sa première braderie d'usine les 12 et 13 septembre prochains. Pour l'occasion, 350 pièces de la maison seront vendues à prix cassés.

L'événement se tiendra de 9h à 19h au sein de l'atelier Jieldé situé rue Ferdinand Perrier à Saint-Priest. Les acheteurs pourront se procurer les lampes iconiques de la marque à moitié prix.

