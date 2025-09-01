Actualité
Marie charlotte garin les écologistes
Marie-Charlotte Garin accuse Isaac-Sibille d’être « le porte-voix des industriels », à deux jours du vote d’une proposition de loi visant à interdire les PFAS pour les produits sur lesquels des alternatives sont disponibles. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

"Leur place est à l’école, pas à la rue" : Marie-Charlotte Garin alerte sur le nombre d'enfants sans toit

  • par Loane Carpano

    • En ce premier jour de rentrée, la députée Ecologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin alerte sur le nombre d'élèves sans toit.

    Alors que la cloche a sonné ce lundi 1er septembre au matin pour les élèves, la députée de la 3e circonscription du Rhône Marie-Charlotte Garin sonne l'alerte : "L’école rouvre aujourd’hui pendant que l’État ferme les yeux. Des milliers d’enfants font leur rentrée scolaire sans toit", déplore l'élue écologiste. Elle ajoute : "Nous parlons d’enfants. Leur place est à l’école, pas à la rue."

    Dans ses propos, la députée fait référence aux révélations du 7 baromètre FAS/UNICEF dévoilant que 2 159 enfants, dont 503 de moins de 3 ans, auraient dormi dehors la nuit du 18 au 19 août. Une hausse de 30% depuis 2022 dénoncée par la Socialiste : "Au total, ce sont près de 7 000 personnes
    qui restent sans solution",     alors qu'en 2024, 38 enfants sont morts sans toit.

    "10 000 places supplémentaires"

    Face à ces chiffres inquiétants, la députée appelle à une action immédiate du gouvernement. La Socialiste revendique notamment : "l'adoption d'un plan pluriannuel de la "rue au logement", "la création de 10 000 places supplémentaires dont 1 000 pour les femmes enceintes ou sortant de la maternité", "une relance massive du logement social" ainsi qu'un "soutien aux associations".

    Lire aussi : Lyon : l'Unicef et Jamais sans toit alertent sur ces enfants dont la rentrée se fait à la rue

    à lire également
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Rhône : une personne heurtée par un train, le trafic entre Tassin et Lozanne interrompu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Rhône : une personne heurtée par un train, le trafic entre Tassin et Lozanne interrompu 16:26
    Le Président de Bernahcon
    Le Président de Bernachon fait son retour à L'Elysée 16:03
    Claire et Benjamin Pouzet
    La maire de Francheville choisie pour représenter les Lyonnais lors du Voeu des Echevins 15:44
    Xavier Odo
    Rhône : l'arrêté anti regroupements pris par cette commune suspendu par le tribunal 15:11
    ZFE vignette crit'air
    ZFE à Lyon : la dérogation pour les Crit'Air 3 entre en vigueur ce lundi 14:31
    d'heure en heure
    Plan végétalisation Guilloux
    Saint-Genis-Laval : une nouvelle cour de récréation pour le groupe scolaire Guilloux 13:55
    UTMB
    Haute-Savoie : 829 abandons, une Lyonnaise sur le podium... le bilan de l'UTMB 2025 13:10
    Shopping de rentrée 12:35
    "C’est la priorité" : à Lyon, les premiers scanners de sécurité expérimentés au lycée Charles-Mérieux 11:48
    Tassin-la-Demi-Lune : le boulevard du Valvert partiellement fermé dès ce lundi 10:55
    Marie charlotte garin les écologistes
    "Leur place est à l’école, pas à la rue" : Marie-Charlotte Garin alerte sur le nombre d'enfants sans toit 10:32
    PAF Police aux frontières
    Un adolescent tué au couteau à Caluire-et-Cuire 10:22
    Jieldé lyon lampe
    Près de Lyon : Jieldé organise une grande braderie d'usine à son atelier 09:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut