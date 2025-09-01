"Leur place est à l’école, pas à la rue" : Marie-Charlotte Garin alerte sur le nombre d'enfants sans toit

Marie-Charlotte Garin accuse Isaac-Sibille d’être « le porte-voix des industriels », à deux jours du vote d’une proposition de loi visant à interdire les PFAS pour les produits sur lesquels des alternatives sont disponibles. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

En ce premier jour de rentrée, la députée Ecologiste du Rhône Marie-Charlotte Garin alerte sur le nombre d'élèves sans toit.

Alors que la cloche a sonné ce lundi 1er septembre au matin pour les élèves, la députée de la 3e circonscription du Rhône Marie-Charlotte Garin sonne l'alerte : "L’école rouvre aujourd’hui pendant que l’État ferme les yeux. Des milliers d’enfants font leur rentrée scolaire sans toit", déplore l'élue écologiste. Elle ajoute : "Nous parlons d’enfants. Leur place est à l’école, pas à la rue."

Dans ses propos, la députée fait référence aux révélations du 7 baromètre FAS/UNICEF dévoilant que 2 159 enfants, dont 503 de moins de 3 ans, auraient dormi dehors la nuit du 18 au 19 août. Une hausse de 30% depuis 2022 dénoncée par la Socialiste : "Au total, ce sont près de 7 000 personnes

qui restent sans solution", alors qu'en 2024, 38 enfants sont morts sans toit.

"10 000 places supplémentaires"

Face à ces chiffres inquiétants, la députée appelle à une action immédiate du gouvernement. La Socialiste revendique notamment : "l'adoption d'un plan pluriannuel de la "rue au logement", "la création de 10 000 places supplémentaires dont 1 000 pour les femmes enceintes ou sortant de la maternité", "une relance massive du logement social" ainsi qu'un "soutien aux associations".

