Trois artistes, invités de la Biennale de la danse de Lyon, ont été victimes d'une agression raciste à la Croix-Rousse, à Lyon, ce vendredi 26 septembre. Une plainte a été déposée.

L'agression raciste a eu lieu dans un bar du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, ce vendredi 26 septembre. Le déroulé de la soirée exact n'est pas encore déterminé, mais selon une source proche du dossier, les trois artistes, Dorothée Munyaneza, Ben LaMar Gay et Julian Knxx ont été agressés verbalement vers 23h. L'une des victimes a même reçu des coups. "Heureusement, ils sont hors de danger", explique la Biennale, le Centre Pompidou et la Villa Gillet dans un communiqué commun.

Ces derniers condamnent "avec la plus grande fermeté cette violence insupportable, qui nous choque profondément et nous rappelle combien le racisme continue de traverser et de blesser notre société", et apportent leur "solidarité absolue avec les artistes agressés, ainsi qu’avec toutes celles et ceux qui subissent encore la haine raciale". Une plainte a été déposée, selon une source proche du dossier.

Soutien de la mairie lyonnaise

Le maire de la ville, Grégory Doucet, condamne l'agression et apporte son soutien et sa solidarité aux trois artistes. "Lyon puise sa force dans ses valeurs d’humanisme, d’égalité et de respect. Elle ne cédera jamais face au racisme. Face à la haine, restons unis."

Sur le réseau social X, Jean-Michel Aulas a également réagi et apporté son soutien : "Lyon est et restera une terre de culture, d’ouverture et de respect. Le racisme est un poison qui n’a pas sa place dans notre ville."

Les trois artistes sont présents sur Lyon depuis le jeudi 25 septembre pour la présentation de la nouvelle oeuvre de Dorothée, Version(s), à la Villa Gillet de Lyon, ainsi que pour une représentation dans le cadre de la Biennale de la danse. Dorothée, Ben et Julian ont tout de même tenu à jouer ce samedi soir, comme prévu dans le programme.