Municipales 2026 : à Villeurbanne, Van Styvendael réélu avec 42,59 % des voix

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Villeurbanne. Cédric Van Styvendael est réélu à la mairie avec 42,59 % des voix.

Cédric Van Styvendael rempile pour un second mandat. Le maire sortant de Villeurbanne a été réélu au second tour des Municipales 2026, assez largement, avec 42,59% des voix. Il devance son prédécesseur Jean-Paul Bret (16,97%) et le candidat insoumis Mathieu Garabedian (16,79%). Sophie Cruz, qui se présentait sous l'étiquette Cœur Lyonnais, arrive derrière avec 15,01%.

Voici les résultats détaillés du second tour des municipales à Villeurbanne :

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 88141

Taux d'absentions : 50,66 %

Votes blancs ou nuls : 547

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne PS dissident Jean-Paul Bret 16,97 % 7 289 Coeur Villeurbanne Liste divers droite Sophie Cruz 15,01 % 6 447 Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee Liste d'union de la gauche Cédric Van Styvendael 42,59 % 18 292 Rendez-Nous Villeurbanne Liste du Rassemblement National Gérald Canon 8,64 % 3 713 Villeurbanne Insoumise Liste de La France insoumise Mathieu Garabedian 16,79 % 7 212

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