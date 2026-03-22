Municipales 2026 : à Villeurbanne, Van Styvendael réélu avec 42,59 % des voix

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Villeurbanne. Cédric Van Styvendael est réélu à la mairie avec 42,59 % des voix.
Cédric Van Styvendael rempile pour un second mandat. Le maire sortant de Villeurbanne a été réélu au second tour des Municipales 2026, assez largement, avec 42,59% des voix. Il devance son prédécesseur Jean-Paul Bret (16,97%) et le candidat insoumis Mathieu Garabedian (16,79%). Sophie Cruz, qui se présentait sous l'étiquette Cœur Lyonnais, arrive derrière avec 15,01%.
Voici les résultats détaillés du second tour des municipales à Villeurbanne :
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 88141
Taux d'absentions : 50,66 %
Votes blancs ou nuls : 547
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Avec Jean-Paul Bret Pour Villeurbanne
|PS dissident
|Jean-Paul Bret
|16,97 %
|7 289
|Coeur Villeurbanne
|Liste divers droite
|Sophie Cruz
|15,01 %
|6 447
|Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne Rassemblee
|Liste d'union de la gauche
|Cédric Van Styvendael
|42,59 %
|18 292
|Rendez-Nous Villeurbanne
|Liste du Rassemblement National
|Gérald Canon
|8,64 %
|3 713
|Villeurbanne Insoumise
|Liste de La France insoumise
|Mathieu Garabedian
|16,79 %
|7 212
A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2026 à Villeurbanne