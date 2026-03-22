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Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne
Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne

Municipales 2026 : à Villeurbanne, Van Styvendael réélu avec 42,59 % des voix

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Villeurbanne. Cédric Van Styvendael est réélu à la mairie avec 42,59 % des voix.

    Cédric Van Styvendael rempile pour un second mandat. Le maire sortant de Villeurbanne a été réélu au second tour des Municipales 2026, assez largement, avec 42,59% des voix. Il devance son prédécesseur Jean-Paul Bret (16,97%) et le candidat insoumis Mathieu Garabedian (16,79%). Sophie Cruz, qui se présentait sous l'étiquette Cœur Lyonnais, arrive derrière avec 15,01%.

    Voici les résultats détaillés du second tour des municipales à Villeurbanne :

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 88141
    Taux d'absentions : 50,66 %
    Votes blancs ou nuls : 547

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Avec Jean-Paul Bret Pour VilleurbannePS dissidentJean-Paul Bret16,97 %7 289
    Coeur VilleurbanneListe divers droiteSophie Cruz15,01 %6 447
    Engage.E.S Pour Villeurbanne- La Gauche Sociale, Ecologiste Et Citoyenne RassembleeListe d'union de la gaucheCédric Van Styvendael42,59 %18 292
    Rendez-Nous VilleurbanneListe du Rassemblement NationalGérald Canon8,64 %3 713
    Villeurbanne InsoumiseListe de La France insoumiseMathieu Garabedian16,79 %7 212

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2026 à Villeurbanne

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