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Jean-Paul Bret, l’ancien maire de Villeurbanne (2001-2020).

Municipales : déçu par le résultat à Villeurbanne, Jean-Paul Bret ne siègera pas au conseil municipal

  • par Vincent Guiraud

    • Arrivé en deuxième position derrière le maire sortant Cédric Van Styvendael, Jean-Paul Bret a annoncé qu'il ne siégerait finalement pas au prochain conseil municipal de Villeurbanne.

    C'est une réponse qui a au moins le mérite d'être claire. Mais qui questionne sur l'engagement de Jean-Paul Bret pour la ville qu'il a dirigé pendant 19 ans. Ce lundi 23 mars, au lendemain du second tour des municipales, l'ancien édile de Villeurbanne a annoncé à nos confrères du Progrès qu'il ne siégerait pas au prochain conseil municipal de la commune, souhaitant laisser à son ancien premier adjoint, Didier Vullierme, "la tête et la responsabilité".

    A lire aussi : Municipales 2026 : à Villeurbanne, Van Styvendael réélu avec 42,59 % des voix

    Arrivée en deuxième position à l'issue du 2e tour, loin derrière le maire sortant Cédric Van Styvendael (16,97% contre 42,59%), la liste menée par Jean-Paul Bret avait ainsi obtenu cinq sièges de conseillers municipaux. Un prochain conseil municipal qui se fera finalement sans l'ancien maire de la commune.

    Le candidat socialiste dissident a exprimé "une certaine déception devant ce résultat", estimant que la campagne électorale qu'il a menée pour reprendre la ville à son ancien poulain, "laissait espérer un score plus élevé". "Mais je prends acte de ces résultats et je souhaite bonne chance à la future équipe municipale" conclut-il, beau joueur.

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2026 à Villeurbanne

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