"C'est scandaleux" : Pierre Oliver accuse la Ville de faire sa campagne avec l'argent des Lyonnais

À moins d'un an des élections municipales, le maire LR du 2e arrondissement accuse la Mairie de faire sa promotion avec l'argent des Lyonnais.

Promotion sur les réseaux sociaux, réunions publiques dans les neuf arrondissements de la Ville... À moins d'un an des élections municipales, qui se tiendront en mars 2026, la mairie écologiste a visiblement lancé sa campagne. "Jusqu’au 25 mai, nous venons à votre rencontre dans toute la ville pour répondre à toutes vos questions et partager ensemble le chemin parcouru depuis 2020", indique une vidéo partagée sur le compte Instagram officiel de la Ville de Lyon.

Une vidéo qui révolte le maire LR du 2e arrondissement et candidat aux prochaines municipales, Pierre Oliver. "C’est honteux de faire la campagne municipale avec l’argent du contribuable", déclare-t-il, accusant la marie écologiste de faire sa propre "promotion". "C'est tout sauf de la communication institutionnelle", déplore-t-il à Lyon Capitale.

"En réalité, il n'y a pas que cette vidéo : il y aura neuf réunions organisées, il faut compter le coût des invitations, de l'organisation et lors des dernières municipales, des jeunes avaient même été rémunérés pour venir et poser des questions", a-t-il détaillé. Mais ce n'est pas tout : l'élu mentionne des stands aux quatre coins de la villle avec des gens payés pour les tenir, "ce matin à Confluence, la semaine dernière place Carnot", deux magazines et neuf numéros spéciaux... Le tout pour une enveloppe de 400 à 700 000 euros "au frais du contribuable".

Lire aussi : Municipales à Lyon : Pierre Oliver fait de la résistance

Si l'élu a volontairement donné une fourchette en se basant sur le coût du bilan de mi-mandat et ce qu'avait coûté la campagne municipale de 2020 aux écologistes, il rappelle que le plafond en vigueur pour le budget d'une campagne est de 500 000 euros. "Avec ces estimations, les Écologistes vont les dépasser, c'est scandaleux. On voit bien que tout le monde ne part pas à armes égales."

"Ça va la propagande ?"

Une pratique jugée "surprenante" par l'élu, qui affirme également n'avoir jamais vue dans aucune autre mairie en France.

Et les Lyonnais semblent eux aussi divisés par l'initiative. Si certains applaudissent la vidéo, d'autres appellent, eux, à la propagande. "Combien a couté l’opération de communication ? Sur le dos des lyonnais accessoirement ?", "D’où vient l’argent pour financer tout cela ?", "Ça va la propagande ?

Vous pensez les lyonnais aussi naïfs que ça ?", peut-on entre autres lire sous la publication Instagram de la Ville.