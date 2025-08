Dans une lettre écrite au maire LR du 2e arrondissement, l'adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon Mohamed Chihi dénonce la dernière infox partagée par la droite.

La campagne des municipales de 2026 n'a pas encore commencé. Et pourtant. Ces derniers jours, la majorité écologiste et la droite lyonnaise n'ont cessé de se confronter sur les réseaux sociaux. Au point d'en créer, parfois, des polémiques. La dernière en date, mercredi 30 juillet, quand le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver (LR) a montré une vidéo sur ses réseaux sociaux de véhicules de pompiers "bloqués par les nouveaux bancs" installés rue de la République.

Information démentie par le SDMIS et les services métropolitains, puisqu'il s'agissait en réalité d'un exercice pour anticiper d'éventuels ajustements liés à ces installations. Dans une lettre adressée à Pierre Olivier, consultée par nos confrères de Tribune de Lyon, l'adjoint à la sécurité Mohamed Chihi fustige le candidat à la mairie de Lyon en 2026.

"La démocratie ne se nourrit pas de contre-vérités virales"

"Ces propos appellent à une mise au point claire, car ils sont à la fois inexacts, irresponsables et dangereux pour le débat démocratique", estime l'élu écologiste. Et d'ajouter qu'une "telle allégation, fondée sur une interprétation biaisée et une mise en scène calculée, ne relève plus du débat d’idées, mais d’une forme de manipulation de l’opinion publique. La démocratie ne se nourrit pas de contre-vérités virales, mais d’un devoir de vérité. La sécurité de nos concitoyens mérite mieux que des polémiques artificielles".

Quelques jours plus tôt, Jean-Michel Aulas et Fabien Bagnon, adjoint à la Métropole de Lyon, s'étaient à leur tour perdus dans une polémique autour des "vrais Lyonnais", le premier d'entre eux allant jusqu'à dénoncer les soi-disant "dérives nazies" de l'élu écologiste.

