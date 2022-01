Tram T9 à Villeurbanne et Vaulx : une réunion publique mardi soir pour tout savoir sur le projet

La nouvelle ligne imaginée par le Sytral reliera Charpennes-Villeurbanne à Vaulx-en-Velin la Soie en passant notamment par les quartiers populaires de Saint-Jean, à Villeurbanne et par le cœur du Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin. Sa mise en service est prévue en 2026.

C'est l'un des grands projets prévus par le Sytral pour ces prochaines années. La réalisation d'une ligne T9 de tram entre Charpennes et Vaulx-La-Soie. En passant notamment par la Doua, le quartier de Villeurbanne Saint-Jean, le Mas du Taureau et le centre de Vaulx.

La nouvelle ligne "connectera" notamment les campus de la Doua et de Vaulx-en-Velin. Elle participera également au désenclavement des quartiers de Saint-Jean, du Mas du Taureau et reliera le centre de Vaulx-en-Velin à la Soie et au métro en quelques minutes. Le futur tram T9 passera notamment sous le périphérique Laurent Bonnevay, à Croix-Luizet, puis par dessus le canal de Jonage, à deux reprises, à Saint-Jean et sur le pont de la Soie.

Le Sytral convie les habitants à une réunion publique, en ligne, sur ce projet de tram T9 ce mardi 1er février entre 18h30 et 20h30 pour :

restituer les enseignements de la concertation préalable

présenter les avancées du projet suite au vote du comité syndical du Sytral : le tracé et les stations

présenter les modalités de la concertation continue et les rendez-vous prévus en 2022.

Pour s'inscrire à la réunion publique, rendez-vous ici.

Il y aura notamment 9 stations sur le territoire de Vaulx-en-Velin. De 27 000 à 36 000 voyages/jours sont attendus à horizon 2030 sur cette nouvelle ligne. Environ 35 minutes de trajet. Pour ce projet de T9, le Sytral va recevoir une aide de l'état de 34M d'euros. Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 224 M€.

POUR ALLER PLUS LOIN : Le tram T9 va traverser Vaulx-en-Velin dès 2026 : "la vie des Vaudais va être transformée"

Le tracé définitif est connu (voir ci-dessous)

Les travaux d'aménagement sont prévus entre 2023 et 2025 pour une mise en service prévisionnelle espérée début 2026.

Plus d'informations sur la plateforme dédiée à ce projet ici : T9-sytral.fr

Lire aussi : Métropole de Lyon - Horizon 2021 : des défis immenses, ce qui va changer cette année à Vaulx-en-Velin