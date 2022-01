En juin, Lyon célébrera la bande dessinée avec la 17e édition du Lyon BD festival

Au mois de juin 2022, Lyon vivra quelques semaines au rythme de la bande dessinée avec en point d’orgue le week-end du 10 au 12 juin, à l’occasion de la 17e édition du Lyon BD festival.

Toujours très attendu par les amateurs de romans graphiques, le Lyon BD festival doit faire son retour dans les rues lyonnaises le deuxième week-end de juin, du vendredi 10 au dimanche 12. À cette occasion, une cinquantaine d’auteurs en provenance de nombreux pays seront présents pour faire découvrir leurs personnages et ouvrir leurs univers aux Lyonnais.

Après une édition 2020 digitalisée et un cru 2021 marqué par les contraintes liées à la crise sanitaire, les organisateurs ont un objectif cette année, replacer les rencontres entre visiteurs et auteurs au coeur de leur évènement. Il sera ainsi possible d’échanger avec les professionnels du secteur, de participer à des concerts dessinés, des ateliers ou encore des tables rondes.

Des évènements tout le mois de juin

"Plus que jamais, la diversité des styles et des thématiques marquera la programmation avec des expositions inattendues et des invités originaux", promet Nicolas Piccato le président du festival. Une exposition sera ainsi consacrée aux talents de la bande dessinée canadienne et deux "artistes phares" du Myanmar, Yu et Wooh, qui travaillent actuellement sur leur prochaine oeuvre consacrée au coup d’état du 1er février 2021 dans leur pays, seront notamment présents.

En parallèle de cette 17e édition du festival, créé en 2006, le 9e art sera mis à l’honneur tout au long du mois de juin dans plus de 80 lieux, à l’instar de l’Hôtel de Ville, de la Galerie des Terreaux ou encore du théâtre des Célestins.