Le tram T9 va traverser Vaulx-en-Velin dès 2026 : "la vie des Vaudais va être transformée"

Une nouvelle ligne de tram, le T9, va traverser plusieurs quartiers de Vaulx-en-Velin dès 2026. La maire de la commune, Hélène Geoffroy, explique à Lyon Capitale ce que ça va changer pour les Vaudais.

Elle était attendue cette ligne de tram. Et le mot est faible. En 2026, le T9 va arriver à Vaulx-en-Velin. La nouvelle ligne imaginée et mise en service en 2026 par le Sytral reliera Charpennes-Villeurbanne à Vaulx-en-Velin la Soie en passant notamment par les quartiers populaires de Saint-Jean, à Villeurbanne et par le cœur du Mas-du-Taureau, à Vaulx. Le tracé final est désormais connu.

"Les habitants, notamment tous ceux de nos quartiers les plus populaires de Vaulx, ont souvent dit qu'ils avaient une forme de résignation en ne voyant pas les projets se faire. Là, c'est quelque chose de concret. Ce qui a été très frappant pour moi, c'est qu'aujourd'hui les habitants y croient. Ils se l'approprient, ils se disent : "c'est vrai, ce n'est pas une promesse en l'air, le tram va vraiment être là", se réjouit la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, à Lyon Capitale. Vaulx-en-Velin, 50 000 habitants, est la 4e commune la plus peuplée de la Métropole de Lyon.

Il y aura 9 stations sur le territoire de Vaulx-en-Velin. Cette nouvelle ligne "connectera" notamment les campus de la Doua et de Vaulx-en-Velin. Elle participera également au désenclavement des quartiers de Saint-Jean, du Mas du Taureau et reliera le centre de Vaulx-en-Velin à la Soie et au métro en quelques minutes. Le futur tram T9 passera notamment sous le périphérique Laurent Bonnevay, à Croix-Luizet, puis par dessus le canal de Jonage, à deux reprises, à Saint-Jean et sur le pont de la Soie.

Une concertation s'est déroulée pendant deux mois en cette fin d'année 2021. Avec plus de 1400 personnes, en tout, lors de l'ensemble des rencontres. "Le bilan de la concertation a montré que plus de 70 % de ceux qui ont répondu ont dit qu'ils seraient usagers de cette ligne de tram", poursuit Hélène Geoffroy.

"Le quotidien des Vaudais va être chamboulé. Il y a 5 quartiers traversés, parmi les plus peuplés de la ville"

Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin

La phase de travaux va commencer en 2023. Et les impacts vont être très impactants pour les Vaudais au quotidien. Le futur tram va traverser presque toute la ville. "Il y a des inquiétudes, reconnait la maire, liées essentiellement aux nuisances que peuvent générer les travaux, aussi au passage du tram. Désormais, il faut rassurer, entendre les inquiétudes, faire évoluer aussi ce qui doit être amélioré dans les aménagements maintenant que le tracé est connu. Il faut aussi réorganiser notre stationnement, on sait qu'on va être sur des sujets d'inquiétude pour les habitants, pour leur quotidien".

"Le quotidien des Vaudais va être chamboulé. Il y a 5 quartiers traversés, parmi les plus peuplés de la ville. Presque tous les habitants de la ville vont être concernés par l'arrivée du tram, sans compter la réorganisation du réseau des bus qui va intervenir pendant le temps des travaux et après. Cela nécessitait qu'on prenne ce temps de concertation et qu'on le poursuive. Car la vie des Vaudais va être transformée", poursuit Hélène Geoffroy.

"Nous allons totalement être raccordés avec le centre de la Métropole"

Mais en 2026, enfin, Vaulx aura son tram. Au coeur de sa ville. "L'objectif en vaut la peine. Nous allons être totalement raccordés entre les quartiers de la ville, et avec le centre de la Métropole (aux deux métros, le A à la Soie et le B à Charpennes, ndlr).On sera pleinement dans la Métropole. Enfin. Ca va être une matérialisation très effective. On n'est plus seulement dans l'engagement de la politique de la ville qui est sur des temps extrêmement longs, on est dans la concrétisation désormais. Dès 2023, ça sera concret dans le quotidien de tout le monde, de tous les Vaudais, avec les premiers travaux. Le tram est sur les grands axes de la ville, c'est ainsi que nous l'avons imaginé", conclut Hélène Geoffroy, la maire de la commune.

De 27 000 à 36 000 voyages/jours sont attendus à horizon 2030 sur cette nouvelle ligne. Environ 35 minutes de trajet. Pour ce projet de T9, le Sytral va recevoir une aide de l'état de 34M d'euros. Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 224 M€.

Les travaux d'aménagement sont prévus entre 2023 et 2025 pour une mise en service prévisionnelle espérée début 2026.

