À Lyon, la Ville prolonge les terrasses saisonnières jusqu'au dimanche 2 novembre

La Ville de Lyon prolonge les terrasses saisonnières jusqu'au dimanche 2 novembre.

Comme en 2024, la Ville de Lyon prolonge les terrasses saisonnières ce week-end. L'adjoint en charge des espaces publics, Valentin Lungenstrass l'a annoncé ce jeudi sur son compte Linkedin. "En lien avec les professionnels de la restauration, les terrasses saisonnières sont prolongées jusqu'à ce dimanche 2 novembre, au lieu de s'arrêter vendredi 31 octobre, date inscrite au règlement des terrasses", indique-t-il.

"Le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande des intentions"

Un geste salué en commentaire par le vice-président de l'Umih, Geoffrey Clavel, qui dénonçait pourtant y a quelques semaines le "bon gros fuck" que, selon lui, l'exécutif adresserait aux restaurateurs de la Presqu'île en installant un food-court sur la place Bellecour lors de la Fête des Lumières. "Le plus petit geste est toujours mieux que la plus grande des intentions", a-t-il salué ce jeudi. Pour rappel, le nouveau règlement des terrasses en vigueur depuis mars 2024 permettait déjà aux restaurateurs et bars de bénéficier de trois mois supplémentaires d'exercice. Un nouveau règlement qui avait été salué et accueilli "avec un réel soulagement" par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih).

Lire aussi : Fête des Lumières : la Ville de Lyon "regrette" la décision de retrait de l’UMIH

La majorité écologiste avait décidé de faire fermer les terrasses à minuit au lieu d'une heure du matin les dimanches, lundis et mardis. "Le reste de la semaine, les horaires resteront inchangées", avait précisé la majorité. Aussi, les terrasses sur stationnement fonctionneront désormais sur la même saisonnalité que les terrasses saisonnières sur trottoir, c'est-à-dire du 1er samedi de mars au 1er dimanche de novembre. "Une réelle victoire", s'était félicité l'Umih, satisfaite également de la permission d'installer les terrasses dès 10 h au lieu de 11 h sur les secteurs Vieux-Lyon, Mercière et Marronniers.

Lire aussi : Horaires, propreté, végétalisation… Les nouvelles règles des terrasses à Lyon