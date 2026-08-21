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Le renard est introuvable depuis une dizaine de jours. @LC

Tassin-la-Demi-Lune : le renard menacé a disparu, la préfecture renonce à l'abattage

  • par Corentin Lucas

    • La préfecture du Rhône indique ce vendredi 21 août avoir mis fin à la mission de la louveterie, le renard n’ayant plus été aperçu à Tassin-la-Demi-Lune.

    Le renard de Tassin-la-Demi-Lune va-t-il finalement échapper à l’abattage ? Pour l’heure, les services de l’État ont cessé de le rechercher. Dans un communiqué transmis ce vendredi 21 août, la préfecture du Rhône précise que "la louveterie n’est pas intervenue depuis que le renard n’a plus été observé, soit depuis une dizaine de jours".

    Menacé d’abattage après avoir mordu au moins deux personnes au cours du mois d’août, le jeune animal avait suscité une importante mobilisation. Une pétition demandant à la préfecture de renoncer à cette décision avait notamment dépassé 4 400 signatures.

    La préfecture estime désormais que le renard a probablement quitté le secteur : "Nous pensons que le renard s’est déplacé sur d’autres communes ou en milieu naturel". "C’est la raison pour laquelle il a été mis fin à la mission de la louveterie", précise-t-elle.

    Une réunion doit néanmoins se tenir entre les services de l’État et L’Hirondelle, centre de soins spécialisé dans la faune sauvage.

    Lire aussi : Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

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