Actualité
Image d’illustration de l’intégration. @Pexels

Ain : la sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants a débuté

  • par Corentin Lucas

    • La sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants se déroule jusqu’au vendredi 9 octobre dans l’Ain. Plusieurs rendez-vous sont prévus à Bourg-en-Bresse, Miribel et Ambérieu-en-Bugey.

    Lancée ce lundi 5 octobre partout en France, la sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants se poursuit jusqu’à vendredi. Dans l’Ain, la préfecture et ses partenaires mettent en avant les actions menées en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des personnes étrangères récemment arrivées sur le territoire.

    Au premier semestre 2026, la préfecture indique que 542 personnes ont signé un contrat d’intégration républicaine dans l’Ain. Les bénéficiaires de la protection internationale et les réfugiés bénéficient également de plusieurs dispositifs d’accompagnement. La semaine permet de mettre en lumière l’accès à la formation, au logement et aux droits, à la mobilité, l'apprentissage de la langue, l’accès aux valeurs de la République et à la citoyenneté, à la santé ou encore l'engagement citoyen.

    Plusieurs rendez-vous prévus cette semaine

    Après l’ouverture de la semaine lundi à Bourg-en-Bresse, plusieurs temps forts sont encore programmés. Jeudi 8 octobre, une rencontre aura lieu sur le marché de Miribel autour des parcours d’intégration et du dispositif d’hébergement du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Miribel. À Bourg-en-Bresse, une rencontre réunira également anciens et nouveaux résidents du CPH autour de leurs parcours d’intégration.

    Le principal temps fort de la semaine dans l’Ain se tiendra également jeudi avec les Rencontres territoriales de l’intégration, à la salle de conférence de la Direction départementale de l’Ain. Cette rencontre réunira les partenaires de l’intégration et des entreprises autour de la question de l’intégration des femmes primo-arrivantes.

    La semaine se terminera vendredi 9 octobre avec une matinée consacrée aux acteurs de l’intégration à l’Espace du Lac, à Bourg-en-Bresse. À Ambérieu-en-Bugey, une rencontre réunira aussi les bénéficiaires, élus, partenaires et financeurs des dispositifs de formation de Go-On Formations, dispositif spécialisé dans l’insertion professionnelle et sociale.

    "Cette semaine constitue ainsi un temps fort pour valoriser les actions menées dans les départements et la mobilisation des acteurs locaux qui œuvrent, aux côtés de l’État, en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des personnes concernées", ajoute la préfecture de l’Ain.

    Lire aussi : Ain : quatre jeunes profils recherchés pour intégrer la direction départementale des finances

    à lire également
    À Lyon, les pompiers vont commencer leur traditionnelle tournée des calendriers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Ain : la sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants a débuté 20:37
    À Lyon, les pompiers vont commencer leur traditionnelle tournée des calendriers 20:03
    En bref : l'actualité de l'immobilier à Lyon 19:30
    Article payant “Un étudiant ne peut plus se loger” : l’impossible casse-tête des locataires lyonnais 19:00
    voiture police faits-divers
    Lyon : un homme violemment agressé à l’arme blanche sur les quais du Rhône 18:37
    d'heure en heure
    manifestation lycéens
    Manifestation lycéenne du 6 octobre : ce qui est attendu ce mardi à Lyon 18:15
    Ain : plus de 150 personnes mobilisées pour un exercice de crise à la centrale nucléaire du Bugey 17:49
    16km/h de moyenne pendant six heures… Un Lyonnais sacré champion de France du 100km 17:24
    Isère : les urgences adultes de Pont-de-Beauvoisin fermées ce mardi, celles de Bourgoin-Jallieu toujours régulées 16:57
    Mouvement lycéen à Lyon en direct : 24 établissements impactés, 7 personnes interpellées 16:30
    police Lyon
    Villeurbanne : un homme blessé par balles à l’abdomen, une enquête ouverte pour tentative de meurtre 16:29
    Haute-Savoie : la première Journée nationale du Berthoud aura lieu en janvier 2027 16:02
    À Lyon, les CCI alertent sur la baisse de 125 millions d’euros prévue dans le budget 2027 15:22
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut