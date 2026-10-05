Ain : la sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants a débuté

La sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants se déroule jusqu’au vendredi 9 octobre dans l’Ain. Plusieurs rendez-vous sont prévus à Bourg-en-Bresse, Miribel et Ambérieu-en-Bugey.

Lancée ce lundi 5 octobre partout en France, la sixième édition de la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants se poursuit jusqu’à vendredi. Dans l’Ain, la préfecture et ses partenaires mettent en avant les actions menées en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des personnes étrangères récemment arrivées sur le territoire.

Au premier semestre 2026, la préfecture indique que 542 personnes ont signé un contrat d’intégration républicaine dans l’Ain. Les bénéficiaires de la protection internationale et les réfugiés bénéficient également de plusieurs dispositifs d’accompagnement. La semaine permet de mettre en lumière l’accès à la formation, au logement et aux droits, à la mobilité, l'apprentissage de la langue, l’accès aux valeurs de la République et à la citoyenneté, à la santé ou encore l'engagement citoyen.

Plusieurs rendez-vous prévus cette semaine

Après l’ouverture de la semaine lundi à Bourg-en-Bresse, plusieurs temps forts sont encore programmés. Jeudi 8 octobre, une rencontre aura lieu sur le marché de Miribel autour des parcours d’intégration et du dispositif d’hébergement du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Miribel. À Bourg-en-Bresse, une rencontre réunira également anciens et nouveaux résidents du CPH autour de leurs parcours d’intégration.

Le principal temps fort de la semaine dans l’Ain se tiendra également jeudi avec les Rencontres territoriales de l’intégration, à la salle de conférence de la Direction départementale de l’Ain. Cette rencontre réunira les partenaires de l’intégration et des entreprises autour de la question de l’intégration des femmes primo-arrivantes.

La semaine se terminera vendredi 9 octobre avec une matinée consacrée aux acteurs de l’intégration à l’Espace du Lac, à Bourg-en-Bresse. À Ambérieu-en-Bugey, une rencontre réunira aussi les bénéficiaires, élus, partenaires et financeurs des dispositifs de formation de Go-On Formations, dispositif spécialisé dans l’insertion professionnelle et sociale.

"Cette semaine constitue ainsi un temps fort pour valoriser les actions menées dans les départements et la mobilisation des acteurs locaux qui œuvrent, aux côtés de l’État, en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des personnes concernées", ajoute la préfecture de l’Ain.

Lire aussi : Ain : quatre jeunes profils recherchés pour intégrer la direction départementale des finances