En bref : l'actualité de l'immobilier à Lyon

Nouveaux immeubles, prix, location, pouvoir d'achat, commerce... un tour d'horizon rapide de l'actualité de l'immobilier à Lyon.

Demathieu Bard Immobilier et Sogeprom remportent le village olympique

Le village olympique et paralympique du pôle glace des Jeux Alpes 2030 s’implantera sur le site de la Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite, a annoncé la Métropole de Lyon. Le projet sera porté par le groupement des promoteurs Demathieu Bard Immobilier et Sogeprom, avec les architectes Leclercq Associés et TVK. La consultation a analysé le projet sur des critères stricts : solidité juridique et opérationnelle, sécurisation du calendrier, qualité urbaine et paysagère, ancrage territorial et ambitions environnementales.

Encadrement des loyers : les maires demandent sa pérennisation

À Paris, une dizaine de maires, et notamment Grégory Doucet, maire de Lyon, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et Emmanuel Grégoire, maire de Paris, ont demandé à l’État de pérenniser, étendre et renforcer l’encadrement des loyers, dont l’expérimentation s’achève en novembre. À Lyon, le dispositif est aussi menacé par la présidente LR de la Métropole, Véronique Sarselli, qui souhaite le supprimer. Le gouvernement, via le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, avait annoncé s’opposer à sa généralisation dans sa forme actuelle.

Place de Milan. Pour l’opposition : “pas d’expulsion sans solution”

Après la décision du tribunal ordonnant l’expulsion de 280 personnes, dont 70 enfants, d’un immeuble place de Milan (Lyon 3e), le groupe Socialiste et Place publique a demandé à la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, qu’aucune évacuation n’ait lieu sans solution d’hébergement. La Métropole avait engagé la procédure en invoquant des risques d’incendie et sanitaires liés au bâtiment, motif retenu par la justice.

Fin de partie pour la start-up Promy

Symbole des difficultés actuelles que traverse le secteur du logement neuf, la start-up lyonnaise Promy, présentée comme “le Wikipedia de l’immobilier et du foncier”, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon, après un redressement judiciaire fin 2025. Fondée par Romain Solenne, elle comptait Sébastien Chabal, actionnaire à 5 %, parmi ses figures emblématiques. Son projet d’introduction en Bourse afin de lever 8 millions d’euros, annoncé fin 2023, n’a jamais abouti.

DCB International lancera un nouveau programme au Carré de Soie

Le promoteur DCB International, présidé par Didier Caudard-Breille, lancera Green Steel à Villeurbanne : un bâtiment mixte de 15 000 m² en R+4 (35 % d’activité), conçu en peigne par l’architecte Patrick Miton. La commercialisation, en location ou vente, est confiée à BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Valoris. Le permis de démolir est obtenu, mais le chantier (24 mois) ne démarrera qu’après signature des premiers preneurs.

Rillieux-la-Pape récompensée pour le quartier d’Ostérode

L’Union nationale des aménageurs a décerné, le 2 septembre, le trophée de l’Aménagement dans la catégorie “Ville productive” à Rillieux-la-Pape, pour la reconversion de l’ancien site militaire d’Ostérode par l’aménageur D2P. À terme, 34 000 m2 seront dédiés aux activités économiques avec l’implantation de plusieurs entreprises. 1 000 emplois, 250 logements, 550 habitants, un hôtel et plusieurs offres de loisirs occuperont également le site.