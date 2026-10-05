Lyon : un homme violemment agressé à l’arme blanche sur les quais du Rhône

Un jeune homme de 24 ans a été grièvement blessé à l’arme blanche dans la soirée de samedi 3 octobre, au niveau du quai Claude Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Samedi 3 octobre, alors qu’il passait sa soirée avec sa petite amie et deux autres personnes, un jeune homme de 24 ans été violemment agressé à l’arme blanche, rapportent nos confrères d’actuLyon. Il était environ 23 h 30 lorsque les faits se sont déroulés sur le quai Claude Bernard, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Pour des raisons encore inconnues, le suspect aurait sorti une arme blanche, probablement un couteau, et lui aurait porté plusieurs coups, le touchant notamment au visage et à la nuque. Le jeune homme a été retrouvé dans un état grave avant que les témoins de la scène n'appellent les secours. Lors de sa prise en charge, son pronostic vital était engagé. Ce lundi, l’état du jeune s’était stabilisé et il ne serait plus entre la vie et la mort.

Le mis en cause a, quant à lui, réussi à prendre la fuite avant l’arrivée de la police sur place. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. "Les investigations confiées à la DIPN du Rhône se poursuivent pour déterminer les circonstances et les mobiles de ces faits et en identifier le ou les auteurs", indique le parquet de Lyon à nos confrères.

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