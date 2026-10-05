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Image d’illustration d’un hôpital @ Antoine Merlet

Isère : les urgences adultes de Pont-de-Beauvoisin fermées ce mardi, celles de Bourgoin-Jallieu toujours régulées

  • par LR

    • En raison d’un manque de médecins urgentistes, les urgences adultes de Pont-de-Beauvoisin seront fermées ce mardi 6 octobre, de 8 h 30 à 20 heures.

    Le groupement hospitalier Nord-Dauphiné fait toujours face à un manque de médecins urgentistes. En conséquence, les urgences adultes du centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin seront fermées ce mardi 6 octobre, de 8 h 30 à 20 heures.

    Les urgences adultes du centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu sont, quant à elles, toujours régulées. La population est donc invitée à ne pas se présenter directement aux urgences, mais à appeler le 15.

    Pour rappel, il est préférable de contacter son médecin traitant ou tout dispositif de permanence de soins ambulatoires si l’urgence n’est pas ressentie comme vitale. Si tel est le cas, en revanche, il est nécessaire d’appeler le 15, chargé d’orienter le patient vers la structure adaptée en fonction des symptômes.

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