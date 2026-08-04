Actualité

Un renard aperçu à Tassin-la-Demi-Lune : la Ville rappelle de ne pas approcher l’animal

  • par LR

    • Un renard a été aperçu à plusieurs reprises à Tassin-la-Demi-Lune ces derniers jours. Un habitant a été mordu par l’animal, mais n'a été que légèrement blessé.

    Depuis plusieurs jours, certains habitants de Tassin-la-Demi-Lune ont peut-être aperçu un renard à proximité de l’avenue du 11-Novembre, de la route de Paris ou encore du McDonald’s. Mais la tentation d’approcher l’animal peut avoir des conséquences. Un riverain a récemment été mordu et légèrement blessé, comme le confirme la municipalité à nos confrères du Progrès.

    Si cet incident n’a eu aucune conséquence grave, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune a préféré rappeler plusieurs règles de sécurité sur ses réseaux sociaux ce lundi. "N’essayez pas de vous en approcher. Il s’agit d’un animal sauvage. La gendarmerie et la police municipale sont en lien avec les services de l’État compétents en la matière pour tenter de le capturer", écrit ainsi la mairie. "Si vous l’apercevez, merci de prévenir immédiatement la police municipale au 04 72 59 22 22", poursuit la Ville de Tassin-la-Demi-Lune.

    Pour rappel, toute morsure ou griffure de renard doit être immédiatement lavée et désinfectée avec de l’eau et du savon. Il faut ensuite la rincer, la sécher et appliquer un antiseptique. Si toutefois l’animal semblait suspect, il est nécessaire de consulter rapidement un médecin. Le médecin vérifiera la mise à jour de la vaccination contre le tétanos (revaccination si besoin) et prescrira de façon quasi systématique une antibiothérapie après morsure.

    à lire également
    Pollution au PFAS : L'usine Daikin est située au bord de la M7, sur la commune d'Oullins.
    PFAS : la préfecture autorise Daikin à utiliser une nouvelle substance sur son site de Pierre-Bénite

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pollution au PFAS : L'usine Daikin est située au bord de la M7, sur la commune d'Oullins.
    PFAS : la préfecture autorise Daikin à utiliser une nouvelle substance sur son site de Pierre-Bénite 11:50
    Un renard aperçu à Tassin-la-Demi-Lune : la Ville rappelle de ne pas approcher l’animal 11:19
    Minibus de l’AS Saint-Priest incendiés : deux personnes interpellées neuf mois après les faits 10:40
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Rhône : une vingtaine d’infractions constatées sur les routes lors du chassé-croisé des vacances 09:57
    Agent de sécurité écrasé devant un Grand Frais près de Lyon : le chauffeur du camion mis en examen pour tentative de meurtre 09:09
    d'heure en heure
    Feux de forêt : cinq départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en risque modéré  08:31
    Canicule et orages : la région Auvergne-Rhône-Alpes maintenue en vigilance  07:55
    JO 2030 : le village olympique s’installera à Oullins-Pierre-Bénite 07:34
    Météo Lyon nuages
    Météo : un temps lourd et nuageux, 36 degrés attendus ce mardi à Lyon  07:16
    Haute-Savoie : Altimax bascule chez Datasolution et perd huit salariés sur dix-huit 03/08/26
    Haute-Savoie : Féroce lève 3 millions d’euros et lance ses boxes protéinées  03/08/26
    Les supporters de l’ASVEL dénoncent le "manque de communication" de la part du club 03/08/26
    Trottinette électrique
    Lyon : il circule sur sa trottinette électrique débridée et crache sur des passants à la Part-Dieu 03/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut