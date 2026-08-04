Un renard aperçu à Tassin-la-Demi-Lune : la Ville rappelle de ne pas approcher l’animal

Un renard a été aperçu à plusieurs reprises à Tassin-la-Demi-Lune ces derniers jours. Un habitant a été mordu par l’animal, mais n'a été que légèrement blessé.

Depuis plusieurs jours, certains habitants de Tassin-la-Demi-Lune ont peut-être aperçu un renard à proximité de l’avenue du 11-Novembre, de la route de Paris ou encore du McDonald’s. Mais la tentation d’approcher l’animal peut avoir des conséquences. Un riverain a récemment été mordu et légèrement blessé, comme le confirme la municipalité à nos confrères du Progrès.

Si cet incident n’a eu aucune conséquence grave, la Ville de Tassin-la-Demi-Lune a préféré rappeler plusieurs règles de sécurité sur ses réseaux sociaux ce lundi. "N’essayez pas de vous en approcher. Il s’agit d’un animal sauvage. La gendarmerie et la police municipale sont en lien avec les services de l’État compétents en la matière pour tenter de le capturer", écrit ainsi la mairie. "Si vous l’apercevez, merci de prévenir immédiatement la police municipale au 04 72 59 22 22", poursuit la Ville de Tassin-la-Demi-Lune.

Pour rappel, toute morsure ou griffure de renard doit être immédiatement lavée et désinfectée avec de l’eau et du savon. Il faut ensuite la rincer, la sécher et appliquer un antiseptique. Si toutefois l’animal semblait suspect, il est nécessaire de consulter rapidement un médecin. Le médecin vérifiera la mise à jour de la vaccination contre le tétanos (revaccination si besoin) et prescrira de façon quasi systématique une antibiothérapie après morsure.