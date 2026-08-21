Retours des vacances : un week-end chargé sur les routes autour de Lyon

Les vacanciers seront nombreux sur les routes entre ce vendredi 21 et dimanche 23 août. En Auvergne-Rhône-Alpes, Bison Futé prévoit un trafic particulièrement dense.

La fin des vacances approche et cela va se ressentir sur les routes. Dès ce vendredi 21 août, les automobilistes devront s’attendre à une circulation compliquée. En Auvergne-Rhône-Alpes, Bison Futé classe la journée de samedi 22 août jaune dans les deux sens de circulation. Dimanche 23 août, la région sera également classée jaune, mais uniquement dans le sens des retours.

L’autoroute A7 sera l’un des principaux points de vigilance pour les automobilistes lyonnais. Dans le sens des départs, il est conseillé d’éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 10h à 17h le samedi. La situation sera encore plus compliquée dans le sens des retours. Bison Futé recommande d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon de 10h à 19h.

Le pic des retours prévu dimanche

Dimanche 23 août, les automobilistes seront particulièrement nombreux à revenir dans la région. Les premiers ralentissements devraient apparaître dès la fin de matinée et se prolonger jusqu’au milieu de soirée. Pour les automobilistes remontant vers Lyon depuis le sud, l’A7 sera donc à éviter entre 10h et 22h entre Orange et Lyon.

"Soyez prudents sur la route", annonce la préfecture du Rhône.

#BisonFuté | La circulation sera particulièrement difficile sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end :

🟡 A7 | Orange <> Lyon

🟡 A75 | Béziers <> Clermont-Ferrand

🟡 A71 | Clermont-Ferrand <> Bourges <> Orléans

🟡 A 40 | Mâcon > Passy > Annemasse

🟡 A43 | Chambéry >… pic.twitter.com/SxSZlZ1ZzC — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 20, 2026

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