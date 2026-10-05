Ain : plus de 150 personnes mobilisées pour un exercice de crise à la centrale nucléaire du Bugey

Un exercice de gestion de crise s’est déroulé le mercredi 30 septembre à la centrale nucléaire du Bugey, dans l’Ain. Plus de 150 personnes ont été mobilisées.

La centrale nucléaire du Bugey a été confrontée à un exercice de gestion de crise le mercredi 30 septembre. Organisé par la Préfecture de l’Ain, les forces de l’ordre, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain (SDIS 01), Réseau de transport d’électricité (RTE) et EDF, l’entraînement avait pour objectif de tester la réaction des différents acteurs face à une situation complexe.

Le scénario, tenu secret jusqu’au début de l’exercice, reposait sur deux événements différents, mais nécessitant tous les deux l’activation des dispositifs de gestion de crise. Le premier concernait un problème technique affectant les installations de la centrale. Les équipes d’exploitation et d’expertise d’EDF ont été mobilisées pour gérer la situation.

En parallèle, un second scénario portait sur une intrusion sur le site. Il a impliqué les équipes chargées de la protection de la centrale ainsi que les forces de sécurité. Sous l’autorité de la Préfecture de l’Ain, plusieurs unités spécialisées ont participé à l’exercice, tels que le Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG), les équipes de déminage, le Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et le SDIS de l’Ain. Au total, plus de 150 personnes ont pris part à cet entraînement au cours de la matinée.

"La gestion de crise repose sur la capacité des différents acteurs à agir ensemble. Cet exercice a démontré la solidité de nos organisations et notre capacité à coordonner efficacement nos actions face à une situation complexe", a déclaré Elvire Charre, directrice de la centrale du Bugey. "La résilience collective face à la crise exige une articulation sans faille de nos compétences", estime de son côté Louis-Xavier Thirode, préfet de l’Ain. Selon lui, l’exercice "confirme la maturité opérationnelle de nos dispositifs de secours" et réaffirme l’engagement des différents acteurs à anticiper les situations de crise "pour mieux protéger les biens, les personnes et l’environnement".

Les enseignements tirés de cette simulation doivent désormais permettre d’améliorer la préparation des intervenants et l’efficacité des dispositifs de gestion de crise.

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