À Lyon, les pompiers vont commencer leur traditionnelle tournée des calendriers

Les sapeurs-pompiers du SDMIS vont partir à la rencontre des habitants de Lyon pour leur proposer leur calendrier 2027 dès le 15 octobre prochain.

À partir du 15 octobre, les sapeurs-pompiers du SDMIS commenceront leur tournée pour proposer aux habitants de Lyon et de la métropole leur traditionnel calendrier 2027. Comme la tradition le veut, ils se présenteront directement au domicile des habitants et des entreprises. Et ce, jusqu'au 31 janvier.

Chaque donateur est libre de verser la somme de son choix en échange du calendrier. L’argent récolté durant cette campagne permettra de contribuer au financement de plusieurs actions menées par les sapeurs-pompiers. Une partie des dons est destinée aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers du Rhône et de la métropole de Lyon, comme la protection sociale, l’assurance accident en service ou décès, l’Oeuvre des Pupilles. Une autre permettra de soutenir les missions humanitaires et d’intérêt général menées par CASC APPUI, une équipe composée de sapeurs-pompiers du SDMIS et de bénévoles du CASC.

Dans un communiqué, les soldats du feu rappellent qu’ils se présenteront uniquement entre le 15 octobre et le 31 janvier, en tenue et avec leur carte professionnelle. En dehors de cette période, tout démarchage au nom des sapeurs-pompiers pour la vente d’un calendrier peut donc être considéré comme abusif.

La campagne sera également l’occasion pour les habitants d’échanger directement avec les sapeurs-pompiers et de participer au tirage au sort permettant de gagner des voyages.

Cette année, 16 casernes participeront à la campagne dans le Rhône et la métropole : Lyon Confluence, Lyon Corneille, Lyon Croix-Rousse, Lyon Duchère, Lyon Gerland, Lyon Rochat, Feyzin, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Saint-Priest, Tassin-la-Demi-Lune, Villeurbanne Cusset, Villeurbanne La Doua, Villefranche-sur-Saône, Givors et Éveux.