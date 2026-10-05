Manifestation lycéenne du 6 octobre : ce qui est attendu ce mardi à Lyon

Si plusieurs rassemblements auront lieu en amont devant des lycées, la manifestation partira de la place Bellecour (2e arr.) à 10 heures pour rejoindre la place Guichard (3e arr.).

Alors que la contestation lycéenne ne faiblit pas, une grande mobilisation est attendue ce mardi 6 octobre partout en France. À Lyon, les lycéens, parents, enseignants et organisations syndicales seront tous réunis place Bellecour (2e arr.) pour dénoncer les conditions d’apprentissage des élèves, le manque de moyens, les classes surchargées ou encore le manque de professeurs.

Le cortège rejoindra ensuite la place Guichard (3e arr.), en passant par le pont de la Guillotière, le cours Gambetta puis l'avenue Maréchal de Saxe. Une nouvelle assemblée générale interlycées se tiendra à 13 heures à la Bourse du Travail pour établir la suite du mouvement. "La circulation et le stationnement seront perturbés sur l’ensemble du parcours. Les autorités invitent les usagers à anticiper leurs déplacements. La police nationale sera mobilisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes", indique la préfecture du Rhône.

Un collectif de 150 parents présent aux côtés de lycéens

Parmi les organisations présentes demain, l’Union départementale Solidaires du Rhône appelle également à la grève et le collectif Parents Présents se mobilisera dès 8 heures devant plusieurs établissements scolaires, notamment les lycées Ampère (2e arr.) et Jean-Perrin (9e arr.). "Notre démarche est citoyenne, non partisane et indépendante de tout parti politique. Elle s’inscrit dans une conviction simple : lorsque nos jeunes s’engagent et font l’expérience concrète de la citoyenneté, les parents ne peuvent pas rester spectateurs. Nous souhaitons avant tout écouter leur parole, accompagner leur mobilisation et contribuer à son déroulement responsable et pacifique", écrivent les parents.

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145 personnes interpellées depuis le 29 septembre

Ce lundi, 24 établissements du Rhône ont été impactés par des rassemblements ou des "actes isolés". Si dans sa globalité la journée a été beaucoup plus calme que la semaine passée, 7 personnes ont toutefois été interpellées et des escarmouches ont eu lieu au lycée Saint-Just (5e arr.), où une quarantaine d’individus masqués et vêtus de noir ont commis "des dégradations (incendies de poubelles) et tirs de mortiers en direction de l’établissement."

Depuis le début des mobilisations devant les établissements scolaires, 145 personnes, principalement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue depuis le 29 septembre. Vendredi, le parquet de Lyon a indiqué que treize mineurs et trois majeurs ont été déférés, tandis que 28 personnes seront jugées ultérieurement. Par ailleurs, 52 ont fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites et 16 procédures ont été classées sans suite.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui s'est rendu auprès des lycéens vendredi, a appelé "sans réserve à la désescalade", tout en soulignant que les "aspirations et revendications" des lycéens "doivent être entendues".

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