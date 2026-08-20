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Le sort du jeune renard bientôt décidé. @L’Hirondelle

À Tassin, le renard condamné par la préfecture du Rhône à être abattu suscite une forte mobilisation

  • par Corentin Lucas

    • À Tassin-la-Demi-Lune, un jeune renard fait l’objet d’une décision d’abattage prise par la préfecture du Rhône. Une pétition contre celle-ci a déjà recueilli plus de 4 400 signatures.

    Depuis plusieurs jours, un jeune renard fait parler de lui à Tassin-la-Demi-Lune. L’animal, désorienté, a mordu au moins deux personnes au cours du mois d’août. Une situation qui inquiète les autorités, notamment en raison de la possibilité d’une contamination par la rage. Face à cette situation, la préfecture du Rhône a décidé de faire abattre l’animal.

    Une décision que conteste fermement L’Hirondelle, centre de soins spécialisé dans la faune sauvage. L’association s’est proposée pour récupérer le renard et assurer sa prise en charge. "Nous avons beaucoup de mal à comprendre cette situation", regrette Pascal Tavernier, directeur du centre de soins. L’association estime qu’une solution permettant d’observer l’animal devrait être privilégiée.

    "Les chances qu'il ait la rage sont proches de 0", a expliqué le directeur dans une lettre adressée à la Direction départementale des territoires (DDT) le 13 août dernier. L’association propose une mise en quarantaine, afin de surveiller l’évolution de l’état de santé de l’animal. Mais selon les services de l’État, le tir serait plus adapté que le piège en raison du nombre d’habitants de Tassin-la-Demi-Lune. Il n’est pas exclue qu’un individu tombe dessus.

    Plus de 4 400 signatures pour sauver l’animal

    Le désaccord entre les deux parties pourrait toutefois trouver une issue autour de la table. Une réunion doit se tenir vendredi 21 août entre L’Hirondelle et deux services de l’État : la DDT et la Direction départementale de la protection des populations (DDPP).

    En parallèle, une pétition a été lancée pour demander à la préfecture de revenir sur sa décision. Elle appelle notamment les autorités à laisser L’Hirondelle prendre en charge l’animal, le placer en sécurité et éviter son abattage. Plus de 4 400 personnes ont signé la pétition ce jeudi 20 août.

    Pour le moment, le renard n’a plus été aperçu depuis plus d’une semaine à Tassin-la-Demi-Lune.

    Lire aussi : Tassin : une maison menace de s'effondrer, une famille évacuée

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