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Le berthoud, spécialité de Haute-Savoie.

Haute-Savoie : la première Journée nationale du Berthoud aura lieu en janvier 2027

  • par LR

    • La création d'une Journée nationale du Berthoud a été officialisée lors de la 601e Foire d'Abondance. La première édition de ce rendez-vous consacré à la spécialité savoyarde se tiendra le 15 janvier 2027.

    Le Berthoud aura désormais sa journée nationale. À l'occasion de la 601e Foire d'Abondance, organisée le week-end dernier en Haute-Savoie, le Syndicat interprofessionnel du Fromage Abondance et celui du Berthoud ont signé, avec des élus du Chablais, la charte fondatrice de ce nouveau rendez-vous.

    La première Journée nationale du Berthoud se déroulera le 15 janvier 2027. Une date choisie en référence aux quinze minutes maximales de cuisson traditionnellement nécessaires à sa préparation. L'objectif est notamment de faire connaître et de transmettre cette recette emblématique du Chablais.

    Préparé à partir de fromage AOP Abondance fondu, de vin blanc de Savoie, de madère ou de porto et d'ail, le Berthoud est servi chaud dans une coupelle individuelle. Depuis 2020, sa recette bénéficie du label européen Spécialité traditionnelle garantie (STG). Les organisateurs souhaitent désormais fédérer chaque année producteurs, restaurateurs, collectivités et professionnels du tourisme autour de ce patrimoine culinaire.

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