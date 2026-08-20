Un important incendie ravage une entreprise aux abords de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry

Un important incendie s’est déclaré ce jeudi 20 août, peu après 11h, dans les locaux de DBS, à Colombier-Saugnieu, à proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Un important incendie mobilise les sapeurs-pompiers du SDMIS depuis la fin de matinée à Colombier-Saugnieu, dans l’est lyonnais. Le feu s’est déclaré peu après 11h au sein de l’entreprise Dépôts Bennes Services (DBS), spécialisée dans la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets. Celle-ci est située à proximité de l’autoroute A432 et de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry.

Selon les informations du Progrès, les flammes auraient pris dans des bennes situées à l’extérieur mais également à l’intérieur du site, avant de se propager à environ 300m³ de déchets industriels. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers venus de toute la métropole de Lyon et répartis sur une vingtaine d’engins ont été mobilisés sur place, accompagnés de six lances à incendie.

Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Les salariés de l’entreprise ont été évacués et 32 employés sont placés en chômage technique, au moins pour la journée de ce jeudi. Les circonstances précises du départ de feu restent pour l’heure inconnues.

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