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La station du métro D, Sans Souci, à Lyon.
La station du métro D, Sans Souci, à Lyon. @Maps

Un vol à l’arraché dans le métro D à Lyon cause la mort d'un octogénaire

  • par Corentin Lucas
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    • Un homme de 82 ans est décédé jeudi 20 août après avoir été victime d’un vol à l’arraché à la station de métro Sans-Souci, dans le 8e arrondissement de Lyon.

    Les faits se sont produits ce jeudi 20 août, aux alentours de 16h. Un couple de personnes âgées aurait été abordé par une jeune femme à la station de métro Sans-Souci, dans le 8e arrondissement. Celle-ci leur aurait demandé, pour faire diversion, comment se rendre à Bellecour, avant qu’un homme qui l’accompagnait ne s’en prenne au mari de 82 ans.

    Selon les informations du Progrès, le suspect, âgé de 20 ans, aurait plaqué l’octogénaire contre un mur afin de lui arracher sa chaîne en or. L’homme aurait tenté de se défendre. Son épouse aurait alors alerté l’agresseur sur les problèmes cardiaques de son mari. Malgré cela, le jeune homme aurait réussi à lui arracher son collier avant de prendre la fuite avec la jeune femme.

    Peu après l’agression, l’octogénaire serait malgré tout monté dans le métro en direction de la station Saxe-Gambetta, là où il aurait été victime d’un malaise cardiaque. Les secours n’ont pas réussi à le réanimer. Il est décédé vers 16h40 dans le véhicule des pompiers.

    Les enquêteurs ont réussi à identifier les deux suspects grâce aux images de vidéosurveillance. La femme, âgée de 21 ans, et l’homme, âgé de 20 ans, ont été interpellés le soir-même, vers 22h, puis placés en garde pour vol avec violence ayant entraîné la mort.

    Lire aussi : Lyon : six armes de poing, deux fusils d’assaut et un fusil de chasse volés au domicile d’un tireur sportif

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