Des affrontements ont une nouvelle fois eu lieu à proximité du lycée Édouard Herriot (Lyon 6e). @CL

Le mouvement de contestation lycéen se poursuit à Lyon et dans tout le département du Rhône ce lundi 5 octobre. Suivez en direct la journée de mobilisation.

9h15 : Des établissements de Lyon, Villeurbanne et Décines concernés

Le collège Longchambon, dans le 8e arrondissement de Lyon, le lycée Alfred de Musset à Villeurbanne et le lycée Charlie Chaplin à Décines font partis des établissements impactés ce lundi matin par des actes isolés.

8h55 : 12 établissements impactés par des "actes isolés"

Ce lundi matin, 12 établissements (6 collèges, 4 lycées et 2 universités) sont impactés par des "actes isolés" expliquent les services de l'Etat. Les forces de l'ordre sont mobilisés pour "disperser les attroupements et permettre aux élèves d'accéder à leur établissement".

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8h44 : Un dispositif de sécurité "adapté et robuste" déployé

Ce lundi 5 octobre, alors que la mobilisation se poursuit, la préfecture du Rhône précise qu'un "dispositif de sécurité adapté et robuste sera à nouveau déployé." Avant de poursuivre : "Systématiquement, il y aura l’intervention des forces de l’ordre de manière proportionnelle pour mettre un terme à ces violences et à ces troubles à l’ordre public."

L'achat, la vente, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques sont également réglementés les 5 et 6 octobre, tandis que la vente à emporter et le transport de carburants seront interdits sur cette même période. Le préfet Étienne Guyot rappelle enfin que la responsabilité civile des parents pourra être engagée en cas de dégradations commises par des mineurs.

8h39 : 21 établissements fermés dans le Rhône ce lundi

Ce lundi 5 octobre, 21 établissements sont fermés dans la métropole de Lyon et dans le Rhône. Deux arrêtés préfectoraux interdisent les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs entre 6 heures et 18 heures dans un rayon de 100 mètres autour de 21 établissements, répartis notamment à Lyon, Villeurbanne, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Givors ou encore Villefranche-sur-Saône. Dans ces établissements, les cours seront donnés en distanciel.

Les 21 établissements fermés ce lundi :

Lycée Casanova — Givors

Lycée Louis Armand — Gleizé

Lycée Cité Scolaire Internationale — Lyon 7e

Lycée Claude Bernard — Villefranche-sur-Saône

Lycée docteur Charles Mérieux — Lyon 7e

Lycée Aragon Picasso — Givors

Lycée Guimard — Lyon 7e

Lycée Monplaisir — Lyon 8e

Lycée Brel — Vénissieux

LP Canuts — Vaulx-en-Velin

Lycée René Descartes — Saint-Genis-Laval

Lycée Condorcet — Saint-Priest

Lycée Doisneau — Vaulx-en-Velin

Lycée Fays — Villeurbanne

Lycée Édouard Herriot — Lyon 6e

Collège Henri Barbusse — Vaulx-en-Velin

Collège Aimé Césaire — Vaulx-en-Veli n

n Lycée Fitzgerald — Saint-Romain-en-Gal

Institut Robin — Sainte-Colombe

Lycée La Martinière Diderot — Lyon 1er

Lycée Sembat Seguin — Vénissieux

8h30 : 138 personnes interpellées depuis le 29 septembre

Depuis le début des mobilisations devant les établissements scolaires, 138 personnes, principalement mineures, ont été interpellées et placées en garde à vue depuis le 29 septembre, indique le parquet de Lyon. Treize mineurs et trois majeurs ont été déférés, tandis que 28 personnes seront jugées ultérieurement. Par ailleurs, 52 ont fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites et 16 procédures ont été classées sans suite.