“Un étudiant ne peut plus se loger” : l’impossible casse-tête des locataires lyonnais

Le marché locatif n’en finit plus de se réduire à peau de chagrin, trouver un toit dans la métropole est devenu un parcours du combattant.

Avec une baisse vertigineuse de -60,7 % du nombre d’annonces de logements à louer disponibles entre juillet 2019 et juillet 2026 (Bien’ici), c’est peu dire que le marché locatif de Lyon sature. Dans la capitale des Gaules, dénicher un toit est devenu une épreuve d’endurance particulièrement éprouvante pour les ménages modestes, les jeunes actifs et les 180 000 étudiants de l’agglomération. Le président de la Fnaim du Rhône, Frédéric Berthet, dresse le constat alarmant de ce “marché à deux vitesses” : “Aujourd’hui, un employé, un étudiant ne peuvent plus se loger à Lyon.” Selon lui, l’enjeu dépasse le cadre strictement immobilier : il frappe de plein fouet l’attractivité économique et sociale régionale, les entreprises locales peinant désormais à recruter leurs collaborateurs faute de logements accessibles.

Le cumul des contraintes décourage les bailleurs