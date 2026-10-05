Villeurbanne : un homme blessé par balles à l’abdomen, une enquête ouverte pour tentative de meurtre

Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme a été blessé à l’abdomen après qu’un individu a tiré trois coups de feu dans sa direction, rue Faÿs, à Villeurbanne.

Les circonstances de l’incident sont encore floues, mais un homme a été blessé par balles à l’abdomen dans la nuit de dimanche à lundi, rue Faÿs, à Villeurbanne, indiquent nos confrères du Progrès. Selon les premières informations, un individu aurait tiré sur la victime à trois reprises avant de prendre la fuite.

Des témoins de la scène ont ensuite transporté la victime, un jeune homme de 20 ans, au service des urgences de Médipole, situé à proximité. Il a ensuite été transféré à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Le parquet de Lyon a quant à lui ouvert une enquête pour tentative de meurtre afin d’identifier le ou les suspects.

Lire aussi : Villeurbanne : le préfet promet de "ne rien lâcher" pour lutter contre le narcotrafic dans le quartier Grandclément