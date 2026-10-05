16km/h de moyenne pendant six heures… Un Lyonnais sacré champion de France du 100km

À Amiens (Somme), le Lyonnais Esteban Vacelet a été sacré champion de France du 100km en course à pied.

16 km/h. Pour certains, cela correspondrait bien à une vitesse de pointe sur un Vélo’v. Pour d’autres, c’est "juste" une allure moyenne sur un 100km en course à pied. Ce samedi 3 octobre, le Lyonnais Esteban Vacelet a décroché le titre de champion de France sur cette discipline à Amiens, dans la Somme. Licencié de l’Athletic Club du Lyonnais, le jeune athlète a complété les 100km en 6h14min33s.

Une performance XXL pour le Lyonnais de 20 ans, qui a franchi la ligne à seulement 52 secondes du record de France, toujours détenu par son entraîneur Guillaume Ruel en 6h13min41s. C’est également le neuvième meilleur chrono de l’histoire du 100km. Esteban Vacelet a même longtemps rivaliser avec le record du monde, jusqu’à ce qu’il soit pris de crampes et de problèmes gastriques.

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"Je suis champion de France pour mon tout premier 100 km"

Le nouveau champion de France a réagi après la course sur ses réseaux sociaux. "Je ne réalise pas encore pleinement ce que je viens d’accomplir. Il y a quelques mois, le 100 km n’était qu’une idée un peu folle. Aujourd’hui, je suis champion de France, pour mon tout premier 100 km… et même ma première expérience sur marathon. Derrière ce chrono, il y a des milliers de kilomètres, des semaines à plus de 200 km, des doubles seuils, des séances interminables, des doutes, de la fatigue et énormément de travail", a-t-il écrit.

À noter que le Rhodanien est, initialement, spécialisé dans les trails et les courses régionales. Nul doute que ce titre va lui ouvrir de grandes portes.

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