Tarifs, numérotation des lignes... Tout savoir sur le futur réseau TCL unifié dans le Rhône

Pascal Ronzière, Bruno Bernard et Jean-Charles Kohlhaas. (@NC)

L'unification du réseau TCL sera effective au 1er septembre 2025. Les dernières informations ont été dévoilées ce mercredi par Sytral mobilités.

Le 1er septembre 2025, les réseaux Cars du Rhône et Libellule ne seront plus qu'un lointain souvenir pour les habitants du Rhône. Une nouvelle grille tarifaire - plus avantageuse pour les non-métropolitains - entrera en vigueur, accompagnée de la création de cinq zones. Marquant officiellement le lancement du réseau unifié TCL.

Le président de Sytral mobilités (autorité organisatrice des transports en commun dans la région lyonnaise) et de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard s'est rendu mercredi 21 mai à Villefranche-sur-Saône en présence du maire Thomas Ravier et du président de l'agglomération, Guillaume Ronzière, pour dévoiler la nouvelle identité visuelle du réseau et détailler les dernières informations pratiques, à quelques mois du lancement.

Les réseaux Sytral en chiffres (année 2024)

Cars du Rhône : 338 000 habitants - 4,9 millions de voyages par an

Libellule : 78 000 habitants - 5,1 millions de voyages par an

TCL : 1,45 million d'habitants - 508 millions de voyages par an

Les nouveaux tarifs

Pour les habitants des territoires situés en zone 3, 4 et 5, l'unification du réseau est gage de simplification, et d'économies. Ces usagers, utilisant jusqu'à présent le réseau TCL et les réseaux Cars du Rhône et/ou Libellule, n'auront besoin à présent que d'un titre de transport. La suppression du Rhône Pass, remplacé par les zones permet de faire passer son coût à 2,10 €, contre 3,60 € anciennement, pour un trajet équivalent. Aussi, la tarification sociale du réseau TCL leur sera étendue.

La tarification sera ainsi organisée en deux gammes tarifaires. L'une comprenant la Zone 1, c'est à dire l'actuel réseau TCL de la métropole de Lyon, l'autre non. La première sera évidemment plus onéreuse. Ces deux gammes seront elles-mêmes divisée en deux tarifs (voir le tableau ci-dessous). Et les abonnés du réseau TCL le savent, cette nouvelle tarification s'est accompagnée d'une hausse du prix de leur abonnement. L'abonnement 24-64 ans est notamment passé à 74,10 € contre 72,60 € avant la mise en place de la nouvelle tarification entrée en vigueur en janvier sur le périmètre de la métropole de Lyon.

Mais pour le président du Sytral, Bruno Bernard, malgré ce surcoût, la mise en place du réseau unifié "est un plus pour les habitants de la métropole de Lyon". Pourquoi ? "Jusqu'à maintenant, ils n'auraient jamais eu l'idée de monter dans un cars du Rhône", argumente-t-il. Les personnes abonnées uniquement à la zone 1 (actuel réseau TCL) pourront effectivement bénéficier des déplacements dans 31 communes supplémentaires. De quoi aller visiter Mornant ou Saint-Laurent d'Agny en bus, pour les plus courageux.

Les zones

Concernant les zones, elles sont au nombre de cinq, plus une. Cette dernière correspond au territoire ponctuellement desservis par les bus du réseau, comme Roanne dans la Loire. À noter que les abonnements réduits et gratuits seront quant à eux dézonés, c'est à dire valables sur l'ensemble du territoire. Aussi, la durée de validité des titres unitaires sera allongées à deux heures lorsqu'ils permettent de traverser trois zones et plus.

La carte des six zones. (@Sytral mobilités)

Des lignes réorganisées

Afin d'éviter les doublons et pour harmoniser l'ensemble des lignes, ces dernières seront entièrement réorganisées et toutes associées à une couleur. La ligne 1 du réseau Libellule deviendra par exemple la ligne 151 du réseau TCL unifié. La ligne 2EX du réseau Cars du Rhône deviendra quant à elle la ligne C202 du réseau TCL.

Plus globalement, les lignes interurbaines fortes du réseau Cars du deviendront les lignes C200 à C210. Les lignes de l'actuel réseau Libellule deviendront quant à elles les lignes 151 à 160 du réseau TCL.

