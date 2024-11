Hausse des prix TCL : "95 % des usagers gagnants", vraiment ?

Bruno Bernard assure que malgré la hausse des tarifs sur le réseau TCL en 2025, "plus de 95 % des usagers sont gagnants". Pourtant, une grande partie d'abonnés paieront plus cher pour un service supplémentaire dont ils n'ont pas forcément besoin.

La nouvelle grille tarifaire du réseau TCL a été adoptée jeudi 21 novembre lors du conseil d'administration de Sytral mobilités. Complexe, notamment en raison de la création de zones tarifaires suite à l'unification des réseau TCL, Libélulle et Cars du Rhône, elle serait favorable à "plus de 95 % des usagers", selon le président de la Métropole et du Sytral Bruno Bernard. Ces usagers "sont gagnants soit par une baisse du coût, soit par une extension du périmètre de déplacement", a-t-il ainsi indiqué.

Pour comprendre cette affirmation, il faut dissocier les usagers du réseau TCL en deux catégories. Les abonnés TCL et Libélulle ou Cars du Rhône, qui habitent ou travaillent en dehors de la métropole de Lyon, et subissaient jusqu'à maintenant un surcoût lié à la nécessité pour eux d'être détenteur de deux titres de transport distincts. Pour ces voyageurs, la suppression du Rhône Pass, remplacé par les zones permet de faire passer son coût à 2,10 €, contre 3,60 € anciennement, pour un trajet équivalent.

Un Lyonnais pourra aller à Mornant en bus, sans surcoût

En revanche, les abonnés TCL métropolitains, se déplaçant dans Lyon, Villeurbanne, Vénissieux ou Tassin-la-Demi-Lune vont bien subir un surcoût. Pour ces derniers, le tarif du ticket TCL unitaire augmente par exemple de 10 centimes, atteignant 2,10 € à un automate et 2,40 € lorsqu'il est acheté à bord d'un bus. Aussi, le carnet de dix tickets voit son prix augmenter de 50 centimes, et l'abonnement 24-64 ans passe à 74,10 € contre 72,60 € actuellement. En moyenne, la hausse globale des tarifs s'élève à 2,25 % sur les gammes tarifaires TCL et Rhônexpress.

Si Bruno Bernard peut factuellement - via une pirouette réthorique - affirmer que "95 % des usagers sont gagnants", c'est parce qu'il considère que l'extension de l'actuel réseau TCL à 31 communes supplémentaires constitue, malgré la hausse des tarifs, un gain pour l'usager. On peut néanmoins s'interroger sur le bénéfice réel que représente la possibilité pour un habitant de Villeurbanne utilisant le réseau TCL pour aller travailler à Vaulx-en-Velin ou Lyon de pouvoir désormais se rendre à Mornant ou Saint-Laurent d'Agny "sans surcoût", mais en payant chaque mois un abonnement plus cher.