Suspension du projet Rive Droite à Lyon : les écologistes dénoncent un "gaspillage irresponsable"

Après que la présidente de la Métropole de Lyon a annoncé suspendre le début des travaux du projet Rive Droite, les écologistes dénoncent un "gaspillage irresponsable."

Projet phare du maire écologiste fraîchement réélu, Grégory Doucet, le projet Rive Droite connaît ses premières complications après que la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli a annoncé sa suspension ce vendredi.

Si cette dernière estime que cette décision vise à garantir "une coordination étroite entre les acteurs publics concernés et à assurer une prise en compte équilibrée des enjeux pour les habitants du territoire", les écologistes dénoncent quant à eux un signal "inquiétant et négatif."

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"Un abandon pur et simple du projet Rive Droite"

"La suspension de ce chantier qui devait débuter au mois d’avril, projet mené par RTE pour dévier et moderniser un réseau électrique important, aura deux conséquences majeures pour la métropole et la ville de Lyon. Les pénalités financières d’abord, très importantes, qui devront être payées par la métropole à RTE, de plus d’un million d’euros, représentent une somme très importante pour la Métropole de Lyon", écrivent-ils dans un communiqué. En outre, cette décision serait un "gaspillage irresponsable dans un contexte budgétaire national difficile", ajoutent-ils encore.

À leurs yeux, la décision de Véronique Sarselli s’apparente à un "abandon pur et simple du projet Rive Droite, quand on sait que la reprise du projet ne pourra pas être effectuée avant plusieurs années par RTE."

Et de conclure : "Ce recul majeur, dès le 1er jour de son mandat, non annoncé lors de sa prise de fonction et contre l’avis du maire de Lyon, est un signal inquiétant et négatif pour la ville et la métropole de Lyon. Il laisse présager un mandat autoritaire et un risque d’immobilisme important."

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